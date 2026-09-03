Muere Gloria Steinem a los 92 años, ícono del feminismo y pionera del periodismo

Escritora, activista y referente histórico del feminismo, Gloria Steinem falleció a los 92 años en su casa de Nueva York, según informó su perfil oficial de Instagram. La noticia de su muerte marca el final de una trayectoria de más de seis décadas en la que combinó el periodismo con el activismo y se convirtió en una de las voces más influyentes en la lucha por la igualdad de las mujeres. “Falleció en paz en su casa de Nueva York, rodeada de muchos de sus seres queridos. Sus casi cien años de vida fueron plenos y siguió trabajando por la igualdad hasta el final”, indica el mensaje publicado en sus redes sociales.

¿Quién era Gloria Steinem?

Nacida el 25 de marzo de 1934 en Toledo, Ohio, tuvo una infancia marcada por los constantes viajes de su familia por Estados Unidos. No asistió regularmente a la escuela durante sus primeros años y, tras la separación de sus padres, pasó parte de su niñez al cuidado de su madre. A finales de la década de 1950 viajó a India gracias a una beca de investigación. Allí conoció de cerca iniciativas de organización comunitaria y protestas no violentas lideradas desde las comunidades, una experiencia que despertó su interés por el activismo

La periodista detrás de una de las investigaciones más recordadas

A su regreso se instaló en Nueva York para comenzar su carrera como escritora independiente, en una época en la que las grandes redacciones estaban dominadas por hombres y las oportunidades para las periodistas eran limitadas. Su nombre comenzó a adquirir notoriedad en 1963, cuando decidió infiltrarse en un club de Playboy de Nueva York haciéndose pasar por una de sus empleadas.

Bajo una identidad falsa, trabajó como camarera y conoció desde dentro las condiciones laborales de las llamadas “conejitas”. Su investigación, publicada posteriormente en un reportaje titulado “A Bunny’s Tale”, expuso los bajos salarios, las exigencias físicas y el ambiente de discriminación y explotación que, según su investigación, enfrentaban las trabajadoras.

Aquella experiencia se convirtió en uno de los trabajos más conocidos de su carrera y en una muestra del tipo de periodismo que marcaría su trayectoria: investigaciones centradas en realidades que no siempre encontraban espacio en los medios tradicionales.

Sin embargo, el reconocimiento no significó que dejara de enfrentar los prejuicios de la época. Durante años, continuó recibiendo encargos relacionados principalmente con moda y temas considerados “femeninos”, mientras intentaba abrirse espacio como periodista de asuntos sociales y políticos.

La voz de una nueva generación feminista

A finales de los años sesenta comenzó a consolidarse como una figura vinculada al movimiento por los derechos de las mujeres. Su trabajo en New York Magazine y sus artículos sobre asuntos como el aborto y la desigualdad contribuyeron a proyectarla como una de las voces de la llamada segunda ola del feminismo en Estados Unidos.

Steinem también fue una de las impulsoras del Caucus Político Nacional de Mujeres, una organización creada para promover una mayor presencia femenina en la vida pública y política estadounidense.