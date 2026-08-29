Acuerdo petrolero: ¿Cómo se beneficiará Venezuela y Estados Unidos?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un ambicioso acuerdo petrolero con Venezuela que busca transformar la industria energética del país sudamericano y, al mismo tiempo, garantizar a Estados Unidos un mayor acceso a una de las mayores reservas de petróleo del mundo.
Trump calificó el pacto como el mayor acuerdo petrolero de la historia. Según los datos divulgados, Estados Unidos tendrá una participación mayoritaria en la explotación de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano, mediante una alianza con empresas privadas. El proyecto contempla además el desarrollo de 17 campos petroleros.
La idea central es sencilla: Estados Unidos aporta capital, tecnología y empresas para recuperar y aumentar la producción petrolera venezolana, mientras Venezuela obtiene ingresos, inversiones y mayores recursos fiscales.
El sector petrolero venezolano lleva años enfrentando problemas de falta de inversión, deterioro de infraestructura y una producción muy inferior a su potencial. Por eso, uno de los principales objetivos del acuerdo es recuperar instalaciones, construir nueva infraestructura y poner en producción campos que actualmente no están siendo aprovechados plenamente.
El proyecto contempla 17 campos petroleros ubicados en zonas estratégicas, entre ellas la Faja del Orinoco y áreas del lago de Maracaibo.
Además, se calcula que las empresas privadas podrían destinar alrededor de US$100.000 millones en inversiones para desarrollar la industria venezolana. Esa inversión permitiría modernizar instalaciones, mejorar la producción, ampliar la infraestructura y generar nuevos empleos.
El acuerdo petrolero representa beneficios importantes para ambos países. Para Venezuela, significa la llegada de grandes inversiones, tecnología y capital para recuperar y modernizar su deteriorada industria petrolera, además de la creación de nuevos empleos y un aumento de los ingresos para el Estado. Se proyecta que el acuerdo genere alrededor de 209 mil millones de dólares en tributos, recursos que podrían destinarse a infraestructura, servicios públicos y la recuperación económica del país.
Por su parte, Estados Unidos obtiene acceso a una de las mayores reservas de petróleo del mundo y nuevas oportunidades para sus empresas energéticas, que participarían en la recuperación y explotación de los campos venezolanos. Washington también busca aumentar el suministro de crudo, fortalecer su seguridad energética y, potencialmente, contribuir a una mayor estabilidad en los precios de los combustibles.
De esta manera, el acuerdo plantea una relación en la que Venezuela busca los recursos necesarios para reconstruir su principal industria, mientras Estados Unidos asegura nuevas oportunidades de inversión y acceso estratégico al petróleo venezolano.
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