Antai archiva proceso contra Sherina Latorraca por su renuncia en Contrataciones Públicas

Al desaparecer el objeto de la actuación, la institución explicó que no resulta jurídica ni prácticamente viable mantener el procedimiento, dado que cualquier decisión que pudiera adoptarse carecería de eficacia respecto a la condición funcional que dio origen a las investigaciones.

De acuerdo con la entidad, el cese efectivo en el ejercicio de las funciones públicas constituye un hecho sobreviniente que elimina el presupuesto subjetivo de la actuación administrativa, el cual requería la condición activa de servidora pública de la persona investigada.

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) decretó la sustracción de materia dentro del proceso administrativo seguido de oficio contra la ciudadana Sherina Latorraca Santamaría, luego de que esta presentara formal renuncia a su cargo como funcionaria pública.

Caso

La renuncia de la abogada empezó cuando el diputado de Vamos Jonathan Vega en la Comisión de Presupuesto cuestionó a la magistrada presidenta del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, Zaira Santamaría de Latorraca, por el nombramiento de su hija Sherina Latorraca en Contrataciones Públicos.

El cuestionamiento giraba en torno a posibles conflicto de interés. La magistrada Santamaría de Latorraca le respondió a Vega que, antes de hacer el nombramiento, consultó tanto a la Procuraduría de la Administración como a la Antai.

“Ella no tiene, ella no está en un lugar donde se tomen decisiones jurisdiccionales ni tiene firma; ella está en Asesoría Legal, ella solo emite conceptos y se los pasa al director, y el director es quien decide los conceptos y los firma”, respondió Santamaría de Latorraca en la Comisión de Presupuesto, a la que asistió para sustentar la vista presupuestaria de la institución.

Sin embargo, la Antai indicó que la entidad no fue consultada por Santamaría de Latorraca sobre el tema de la contratación de su hija.

Además en la Dirección General de Contrataciones Públicas fueron destituidos el jefe de Fiscalización y el director de Tecnología tras la salida de Latorraca.