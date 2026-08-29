¡Oro para Panamá! Natalia Pérez conquista la Presidents Cup América

La atleta panameña Natalia Pérez se alzó con la medalla de oro en la Presidents Cup América 2026, celebrada en Lima, Perú, consolidando una destacada actuación para Panamá en esta competencia internacional.
Pérez se impuso en la modalidad de Kyorugui -44 kilogramos, categoría Junior, y logró subir a lo más alto del podio durante la jornada disputada este jueves 27 de agosto.
El Comité Olímpico de Panamá destacó el resultado de la deportista y celebró la conquista de la presea dorada, que representa un importante logro para el taekwondo panameño en el escenario internacional.
Con este triunfo, Natalia Pérez suma una nueva actuación destacada a su trayectoria deportiva y deja en alto el nombre de Panamá en la Presidents Cup América 2026.
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