Instituto Brasil Solidário (IBS) participa en la FIL Panamá 2026

Como parte de su participación, el Instituto Brasil Solidário (IBS) desarrolló una programación especial el 28 de agosto, con actividades dirigidas tanto a estudiantes como a profesionales de la educación. La agenda incluyó talleres prácticos, conferencias y la participación del escritor y educador brasileño Ilan Brenman, autor de más de 80 libros y cuyas obras han sido publicadas en más de 17 idiomas.

Entre las actividades destacó el Taller de Periódico Escolar, dirigido por Diogo Salles y destinado a estudiantes de entre 13 y 15 años. La iniciativa buscó acercar a los jóvenes a la escritura periodística y la alfabetización digital mediante ejercicios de investigación, producción y edición de contenidos.

La programación también incluyó una actividad cultural de creación y lectura mediante juegos desarrollados por IBS, dirigida a los estudiantes panameños que visitaron la feria.

En el ámbito educativo, el Instituto presentó la conferencia “La lectura en las escuelas de Brasil”, dirigida a más de 500 profesionales de la educación.

Ilan Brenman, escritor, también participó en el Congreso Docente con la conferencia “¿Cómo formar lectores en la era digital?”, antes de realizar una presentación de sus obras para el público general.

La presencia de IBS en Panamá da continuidad al trabajo iniciado en 2025, cuando la organización donó cerca de 200 libros de autores brasileños a la Biblioteca Nacional de Panamá y llevó al ilustrador André Neves para realizar talleres de lectura e ilustración.

Estas actividades forman parte del Plan Bianual Brasil Solidário, iniciativa que, a través del Intercambio Cultural de IBS, ha llegado desde 2019 a diez países de América Latina. El programa registra 6.000 educadores capacitados y más de 67.000 estudiantes alcanzados en la región.

De acuerdo con Luis Salvatore, presidente del Instituto Brasil Solidário, la participación en la FIL Panamá representa una oportunidad para ampliar el alcance de las metodologías desarrolladas por la organización y promover el intercambio de experiencias entre educadores de distintos países.

“Llevar fuera de Brasil talleres como el de periodismo escolar, escritores y las buenas prácticas de Incentivo a la Lectura que ya se desarrollan en las escuelas donde trabajamos es una forma de ampliar el alcance de nuestra metodología y de intercambiar experiencias con educadores de otros países”, señaló Salvatore.

Con 25 años de experiencia, el Instituto Brasil Solidário trabaja en educación en Brasil y América Latina mediante programas relacionados con alfabetización, lectura, arte y cultura, educación ambiental, educación financiera, salud, educomunicación, ciudadanía y emprendimiento.

Sus propuestas han sido implementadas en escuelas públicas de los 26 estados de Brasil.