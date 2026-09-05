Dos pilotos mueren tras estrellarse un avión militar durante exhibición aérea en Grecia

Dos pilotos murieron este sábado 5 de septiembre luego de que un avión militar F-4 Phantom se estrellara durante la exhibición aérea Athens Flying Week, en una base militar cercana a Atenas, Grecia.

El accidente ocurrió poco después de que la aeronave despegara. Según medios griegos, el avión perdió altitud repentinamente y terminó impactando contra el suelo. Tras el choque se produjo una fuerte explosión y se generó un incendio frente a miles de personas que habían acudido al evento.

Los dos pilotos no lograron accionar el sistema de eyección antes del impacto, de acuerdo con información difundida por la cadena pública griega ERT.

Equipos de emergencia fueron desplegados en el lugar para controlar las llamas, nueve aviones y cuatro helicópteros del cuerpo de bomberos participaron en las labores para extinguir el fuego.

Los organizadores anunciaron la cancelación de la Athens Flying Week tras el siniestro. Las autoridades griegas mantienen abierta una investigación para determinar qué provocó la pérdida repentina de altitud de la aeronave.

El ministro de Defensa de Grecia, Nikos Dendias, también canceló un viaje oficial a Tesalónica, donde tenía previsto asistir a la inauguración de la Feria Internacional de Salónica, para trasladarse al lugar del accidente.

El F-4 Phantom es un avión de combate estadounidense desarrollado durante la Guerra Fría. La Fuerza Aérea griega aún mantenía unidades modernizadas de este modelo antes del accidente.