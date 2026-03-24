Colombia: accidente de avión militar deja 66 fallecidos tras caída de C-130

El ministro de Defensa, <b>Pedro Sánchez</b>, aseguró que <b>no existen indicios de un ataque armado contra la aeronave</b>, pese a que la zona del accidente registra presencia de grupos ilegales.Según explicó, los sonidos similares a disparos en videos difundidos corresponden a municiones detonadas por el fuego tras el impacto. También afirmó que la aeronave cumplía con condiciones técnicas adecuadas y que la tripulación estaba certificada.No obstante, reiteró que <b>se adelanta una investigación exhaustiva</b> para esclarecer las causas del siniestro, bajo criterios de transparencia y celeridad.