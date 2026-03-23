Avión militar se estrella en Colombia: 125 personas a bordo y al menos 48 sobrevivientes

Un avión tipo Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana se accidentó la mañana de este lunes 23 de marzo en el departamento de Putumayo, en el sur de Colombia, poco después de despegar desde el municipio de Puerto Leguízamo.

Horas más tarde, la Fuerza Aérea Colombiana confirmó que en la aeronave viajaban 125 personas, de las cuales al menos 48 sobrevivieron con heridas, en un balance preliminar.

El siniestro ocurrió en una zona rural, donde residentes acudieron al lugar para ayudar en las labores de rescate. Videos difundidos en redes sociales muestran una densa nube de humo gris y restos de la aeronave esparcidos tras el impacto.

Autoridades locales indicaron que varios heridos han sido evacuados a centros de salud cercanos, mientras continúan las operaciones de búsqueda y atención en la zona.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, lamentó lo ocurrido y aseguró que se han activado todos los protocolos de atención.

”Se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias. Expreso mis más sinceras condolencias y hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial”, manifestó el funcionario a través de la red social X.

En tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció también en X, donde expresó su preocupación por el accidente y vinculó lo ocurrido con la necesidad de modernizar el equipamiento militar.

“Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido”, escribió el mandatario, al tiempo que insistió en que su gobierno ha impulsado la renovación del armamento y la flota aérea militar.

Petro señaló que ha solicitado la compra inmediata de helicópteros y aviones de transporte de tropas, y cuestionó retrasos administrativos que —según indicó— han impedido avanzar en esos procesos. Además, advirtió que “no dará más tiempo” en decisiones relacionadas con la modernización de las Fuerzas Armadas.

Las autoridades también iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente, mientras se mantiene la incertidumbre sobre el balance final de víctimas en uno de los siniestros aéreos más graves registrados recientemente en esa región del país.