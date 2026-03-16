¿Karol G es bisexual? Filtración sobre entrevista con Billboard desata revuelo entre fans

El nombre de Karol G vuelve a dominar las conversaciones en redes sociales tras una filtración que apunta a una posible revelación personal de la artista en una entrevista que aún no ha sido publicada por la revista Billboard.

De acuerdo con lo que circula en plataformas digitales, una cuenta de fans aseguró que la cantante colombiana habría afirmado en esa conversación que es bisexual.

Sin embargo, hasta el momento la entrevista completa no ha sido divulgada ni existe confirmación oficial por parte del equipo de la artista o de la publicación.

La información comenzó a llamar la atención de varios medios y comunidades de seguidores, que ahora intentan verificar si la declaración realmente forma parte del contenido que Billboard publicará próximamente.

Fans y medios analizan la posible revelación

La supuesta filtración se viralizó rápidamente, generando debate entre seguidores de la cantante. Algunos consideran que, de confirmarse, no sería una sorpresa para muchos fans.

La razón es que Karol G ha sido una figura que constantemente ha mostrado apoyo a la comunidad LGBTQ+ en distintas etapas de su carrera, algo que sus seguidores destacan con frecuencia en redes sociales.

Además, una de sus canciones más polémica volvió a alimentar estas conversaciones: el tema Contigo, que interpreta junto a la rapera puertorriqueña Young Miko.

El videoclip de la canción también generó comentarios por su estética y la cercanía entre ambas artistas en su momento, lo que muchos fans interpretaron como un guiño a la diversidad y a las historias de amor sin etiquetas.