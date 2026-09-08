¡Panamá está en la ruta! Sech confirma su regreso con el ‘Secho Gang Tour’

El cantante panameño Sech confirmó que Panamá será una de las paradas de su próxima gira “Secho Gang Tour”, que arrancará el próximo 31 de octubre en San José, Costa Rica.
El artista reveló a través de su cuenta de Instagram que el público panameño podrá disfrutar de un espectáculo bajo el concepto “Sech & Friends Panamá”, aunque todavía no se ha anunciado la fecha exacta del evento.
“Poco a poco vamos a ir desbloqueando países. Hoy puedes comprar tus entradas para Costa Rica. Y en las siguientes noticias decimos fechas del SECH AND FRIENDS PANAMÁ”, escribió Sech en sus redes sociales.
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Una publicación compartida de SECH / 🇵🇦 (@sechmusic)
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La publicación generó expectativa entre sus seguidores, especialmente por el concepto “& Friends”, que podría abrir la posibilidad a la participación de otros artistas invitados. Sin embargo, hasta el momento no se han confirmado los nombres de los posibles acompañantes ni la fecha del concierto en Panamá.
Por ahora, los fanáticos del artista deberán esperar los próximos anuncios para conocer cuándo llegará el “Secho Gang Tour” a Panamá.
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