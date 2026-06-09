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Sech recuerda por qué Panamá es mucho más que un puente y un Canal: desata sentimientos

El cantante Sech recuerda que Panamá es mucho más que un puente y un canal
El cantante Sech recuerda que Panamá es mucho más que un puente y un canal @sechmusic
Por
Emiliana Tuñón
  • 09/06/2026 12:04
Sech volvió a conectar con los panameños con un emotivo video en el que destaca las tradiciones, sabores y lugares que forman parte de la identidad nacional.

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Luego de acaparar miradas durante el partido amistoso de la Selección de Panamá en el estadio Rommel Fernández, el cantante panameño Sech volvió a captar la atención de sus seguidores, esta vez con un emotivo video en el que rinde homenaje a la esencia y las tradiciones que definen al país.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de 911 compartió un audiovisual cargado de orgullo nacional, en el que recuerda que Panamá es mucho más que un puente o el Canal. “Es mi chantin, la música que suena en cada esquina”, expresa el artista mientras hace un recorrido por elementos que forman parte de la identidad panameña.

A lo largo del video, Sech resalta escenas y símbolos que forman parte de la identidad panameña, como la Cinta Costera, los barrios populares, la gastronomía, sitios turísticos y el aroma del interior del país. Cada imagen busca capturar la riqueza cultural y humana que caracteriza a Panamá.

El mensaje llega en medio de la euforia que vive el país por su presencia en la próxima Copa del Mundo, una celebración con la que Sech ha estado estrechamente vinculado desde la clasificación mundialista, cuando incluso compartió junto a los fanáticos en las calles de la capital.

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