Sech recuerda por qué Panamá es mucho más que un puente y un Canal: desata sentimientos

Luego de acaparar miradas durante el partido amistoso de la Selección de Panamá en el estadio Rommel Fernández, el cantante panameño Sech volvió a captar la atención de sus seguidores, esta vez con un emotivo video en el que rinde homenaje a la esencia y las tradiciones que definen al país.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de 911 compartió un audiovisual cargado de orgullo nacional, en el que recuerda que Panamá es mucho más que un puente o el Canal. “Es mi chantin, la música que suena en cada esquina”, expresa el artista mientras hace un recorrido por elementos que forman parte de la identidad panameña.