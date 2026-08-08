Transporte público: Panamá proyecta 130 buses eléctricos con apoyo del BID por $26 millones

Panamá, a través de MiBus, la empresa pública de transporte masivo en la ciudad y San Miguelito, inició la transición eléctrica del transporte público con la incorporación de cinco buses de la empresa china Yutong Bus Co. a su red. Tras superar años de retrasos en Contraloría, el contrato fue refrendado. El proceso de transición busca marcar una hoja de ruta en la movilidad urbana y turística, con la puesta en marcha de la primera ruta verde de buses 100% eléctricos de batería.

Núcleo de la transformación

El gerente general y presidente de la Junta Directiva de MiBus, Carlos Sánchez Fábrega, explicó que el patio de El Chorrillo será el primer centro de operaciones totalmente electrificado del país. “Todos los buses que hoy ven aquí serán reemplazados progresivamente por unidades eléctricas, de manera que este patio opere exclusivamente con flota eléctrica y sea el corazón de un servicio de primer mundo”, afirmó. Las rutas cubrirán sectores emblemáticos como el Casco Antiguo, Miraflores, el Causeway y Parque Urracá, integrando la movilidad eléctrica con los principales puntos turísticos de la ciudad.

Plan de expansión y financiamiento

El gerente reveló que el proyecto cuenta con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que impulsó la iniciativa como parte de un programa para fortalecer el turismo en el Casco Antiguo. Adelantó que MiBus gestiona un préstamo de $26 millones, de los cuales $22 millones se destinarán a la compra de 60 buses adicionales que llegarán el próximo año. “La aspiración es comprometer otros 60 para 2028, alcanzando entre 125 y 130 unidades eléctricas en este patio, que es su capacidad máxima”, detalló Sánchez Fábrega.

Ventajas económicas y ambientales

Sánchez subrayó que los buses eléctricos ofrecen beneficios tangibles, como:

Ahorro energético de 20–25% frente al diésel.

Costos de mantenimiento 60% más bajos.

Reducción de ruido y emisiones, mejorando la calidad de vida urbana.

“Esto justifica la inversión y permite usar más eficientemente los subsidios estatales”, explicó Sánchez, quien además añadió que los precios de estas unidades han bajado entre 30% y 35% en los últimos cinco años, mientras que la vida útil de las baterías se ha extendido hasta 12 años.

Cumplimiento

El plan está alineado con la Ley de Transición Energética que obliga a que al menos un tercio de la flota de MiBus sea eléctrica para 2030. Para ello, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) será responsable de verificar el avance anual. La norma fija metas progresivas que buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y modernizar la movilidad urbana entre las que se encuentran:

2025: Al menos el 10% de la flota de transporte público (buses, taxis y colectivos) deberá ser eléctrica.

2027: La proporción aumentará a un 20–25%, consolidando la expansión de unidades eléctricas.

2030: La meta principal exige que un tercio de la flota pública sea eléctrica.

En paralelo, las flotas administrativas del Estado deberán alcanzar un 40% de electrificación para ese mismo año. La ley también impulsa la instalación de infraestructura de carga eléctrica en todo el país. El secretario de Energía, Rodrigo Rodríguez, mencionó que este primer circuito de cinco buses verde representa un avance hacia el cumplimiento de las metas de la Ley 295, ya que cada etapa que se concreta demuestra que esas metas son alcanzables con planificación y coordinación institucional. Rodríguez recordó que según el Monitor de Movilidad Eléctrica de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde), Panamá es el segundo país de la región con mayor cantidad de cargadores públicos en proporción a su población, detrás de Chile. “Esta base de infraestructura de carga facilita la expansión de la movilidad eléctrica y respalda la incorporación de nuevas flotas”, destacó.

Tecnología y seguridad

Las nuevas unidades incluyen cámaras internas y externas con transmisión en tiempo real, sistemas anticolisión, Wi-Fi gratuito y accesibilidad para personas con discapacidad. Además, la empresa trabaja con universidades y centros de investigación para convertir la operación en un laboratorio tecnológico, fomentando la transferencia de conocimiento y la capacitación de jóvenes panameños. La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) adjudicó a la empresa china Yutong Bus Co. el contrato para suministrar cinco buses eléctricos y dos cargadores por $1,39 millones, según reporta Infobae. Aunque el contrato fue firmado en mayo de 2023, el proceso no avanzó con la rapidez prevista. El documento ingresó a la Contraloría General de la República el 4 de abril de 2024 para su refrendo, pero cinco meses después fue devuelto a la ATP para subsanar observaciones relacionadas principalmente con aspectos técnicos, garantías y la cobertura ofrecida por el fabricante.

Visión turística