¿Por qué Estados Unidos entregó $5 millones en equipos de seguridad a Panamá?

El Gobierno de Estados Unidos entregó más de 5 millones de dólares en equipos de seguridad marítima, fronteriza y cibernética al Ministerio de Seguridad Pública, como parte de una estrategia dirigida a fortalecer la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales y el tráfico de drogas.

La asistencia fue entregada por el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, e incluye recursos valorados en 3 millones de dólares para el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y 2 millones de dólares para el Servicio Nacional Aeronaval (Aeronaval).

De acuerdo con la embajada estadounidense, los equipos buscan reforzar las capacidades operativas de ambas instituciones en tareas de control fronterizo, vigilancia marítima, ciberseguridad e interdicción contra actividades vinculadas al narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas.

El paquete destinado a Senafront contempla la instalación de un Centro de Operaciones de Ciberseguridad, cinco camiones refrigerados, dos vehículos tipo jeep para mantenimiento móvil, repuestos para generadores eléctricos y 400 equipos de comunicación para operaciones especiales.

Mientras tanto, Aeronaval recibirá un Centro de Operaciones de Ciberseguridad, dos embarcaciones inflables de casco rígido y un sistema especializado de navegación para apoyar operaciones marítimas.

Según la representación diplomática estadounidense, estos recursos buscan fortalecer las acciones contra las redes criminales que operan en las fronteras y rutas marítimas de la región.

El embajador Cabrera afirmó que la cooperación se desarrolla bajo la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y en coordinación con la administración del presidente panameño José Raúl Mulino.

“Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y en colaboración con el presidente Mulino, Estados Unidos está entregando un apoyo para derrotar a los carteles criminales y reforzar la seguridad de nuestras fronteras”, manifestó Cabrera.

Cabrera dijo que la inversión forma parte de la estrategia de Estados Unidos para enfrentar a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, armas y personas, mediante el fortalecimiento de las capacidades de seguridad de Panamá.