Primera Dama llevará a la ONU temas sobre niñez, resiliencia y uniones tempranas

La Primera Dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, iniciará este sábado 19 de septiembre una misión oficial que la llevará a Nueva York (Estados Unidos), y Guatemala, donde desarrollará una agenda internacional enfocada en diversos temas como la resiliencia, la protección de niñas y adolescentes, el liderazgo social, la reinserción, la cultura y la cooperación.

Del 19 al 25 de septiembre, Cohen de Mulino permanecerá en Nueva York, donde participará en actividades de alto nivel relacionadas con la 81.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), acompañará al presidente de la República, José Raúl Mulino, en compromisos de la delegación panameña y desarrollará una agenda propia junto a primeras damas y líderes internacionales.

Uno de los compromisos de su agenda será el miércoles 23 de septiembre, en la sede de las Naciones Unidas, donde participará en el evento de alto nivel de la Plataforma Global de la Cumbre de Primeras Damas y Caballeros, denominado ‘World 2026: Finding Stability in Times of Uncertainty’ (Mundo 2026: Encontrar estabilidad en tiempos de incertidumbre, en español).

El encuentro abordará desafíos como la guerra, la desigualdad y el cambio climático. En ese contexto, la Primera Dama intervendrá desde el podio de Naciones Unidas durante la presentación del Vocabulario Global de Resiliencia, una iniciativa que reúne conceptos y prácticas de 38 países para abordar la adversidad y que ha sido desarrollada junto con organismos como la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Durante su intervención, Cohen de Mulino presentará una perspectiva panameña sobre la resiliencia y utilizará la expresión “¡Vamos con todo!” como parte del mensaje que llevará al encuentro internacional.

Ese mismo miércoles también participará en el traspaso de la Presidencia Pro Témpore de la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado de América Latina (ALMA), de la Primera Dama de Guatemala, Lucrecia Peinado, a la Primera Dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi.

Posteriormente, formará parte de una cena de alto nivel convocada por la Primera Dama de Sierra Leona y presidenta de la Organización de Primeras Damas Africanas para el Desarrollo (OAFLA), Fatima Maada Bio. El encuentro estará dedicado a la eliminación del matrimonio infantil y al papel del liderazgo, las reformas legislativas y las alianzas estratégicas para garantizar que las niñas puedan decidir sobre su futuro.

Cohen de Mulin también tendrá un turno de palabras en el que abordará la realidad de Panamá frente al embarazo adolescente y las uniones tempranas, además de destacar aspectos como la educación, la prevención de la violencia, la permanencia de las niñas en el sistema educativo y la generación de oportunidades.