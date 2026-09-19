Primera Dama llevará a la ONU temas sobre niñez, resiliencia y uniones tempranas

La Primera Dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, iniciará este sábado 19 de septiembre una misión oficial que la llevará a Nueva York (Estados Unidos), y Guatemala, donde desarrollará una agenda internacional enfocada en diversos temas como la resiliencia, la protección de niñas y adolescentes, el liderazgo social, la reinserción, la cultura y la cooperación.
Del 19 al 25 de septiembre, Cohen de Mulino permanecerá en Nueva York, donde participará en actividades de alto nivel relacionadas con la 81.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), acompañará al presidente de la República, José Raúl Mulino, en compromisos de la delegación panameña y desarrollará una agenda propia junto a primeras damas y líderes internacionales.
Uno de los compromisos de su agenda será el miércoles 23 de septiembre, en la sede de las Naciones Unidas, donde participará en el evento de alto nivel de la Plataforma Global de la Cumbre de Primeras Damas y Caballeros, denominado ‘World 2026: Finding Stability in Times of Uncertainty’ (Mundo 2026: Encontrar estabilidad en tiempos de incertidumbre, en español).
El encuentro abordará desafíos como la guerra, la desigualdad y el cambio climático. En ese contexto, la Primera Dama intervendrá desde el podio de Naciones Unidas durante la presentación del Vocabulario Global de Resiliencia, una iniciativa que reúne conceptos y prácticas de 38 países para abordar la adversidad y que ha sido desarrollada junto con organismos como la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Durante su intervención, Cohen de Mulino presentará una perspectiva panameña sobre la resiliencia y utilizará la expresión “¡Vamos con todo!” como parte del mensaje que llevará al encuentro internacional.
Ese mismo miércoles también participará en el traspaso de la Presidencia Pro Témpore de la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado de América Latina (ALMA), de la Primera Dama de Guatemala, Lucrecia Peinado, a la Primera Dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi.
Posteriormente, formará parte de una cena de alto nivel convocada por la Primera Dama de Sierra Leona y presidenta de la Organización de Primeras Damas Africanas para el Desarrollo (OAFLA), Fatima Maada Bio. El encuentro estará dedicado a la eliminación del matrimonio infantil y al papel del liderazgo, las reformas legislativas y las alianzas estratégicas para garantizar que las niñas puedan decidir sobre su futuro.
Cohen de Mulin también tendrá un turno de palabras en el que abordará la realidad de Panamá frente al embarazo adolescente y las uniones tempranas, además de destacar aspectos como la educación, la prevención de la violencia, la permanencia de las niñas en el sistema educativo y la generación de oportunidades.
El martes 22 de septiembre, la Primera Dama acompañará al presidente Mulino en la inauguración del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. También participará en el almuerzo “Fostering the Future Together”, junto a la Primera Dama de Estados Unidos, Melania Trump.
Durante esa jornada, acompañará además al mandatario panameño en su participación como invitado especial en el World Leaders Forum de Columbia University y en la recepción ofrecida por el presidente de Estados Unidos a los jefes de Estado y de Gobierno con motivo de la Asamblea General.
Un día antes, el lunes 21, Cohen de Mulino participará en “Kuña Guapa: Mujeres que Tejen Historia”, iniciativa de la Primera Dama de Paraguay, Leticia Ocampos, dedicada a visibilizar y preservar el aporte de las mujeres artesanas a la identidad cultural, la memoria histórica y la economía de sus comunidades.
La agenda también contempla la promoción internacional del trabajo que desarrolla Panamá en materia de reinserción social y segundas oportunidades.
El lunes 21, Cohen de Mulino acompañará al presidente Mulino en una visita a Arcane Estate Coffee, en una actividad vinculada a Café Presidente y al Plan Libertad, iniciativa que promueve oportunidades de formación y reinserción para personas privadas de libertad y quienes han cumplido su condena.
El jueves 24, la Primera Dama y la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, visitarán en Brooklyn la escuela PS/IS 155 The Nicholas Herkimer School, donde compartirán con estudiantes la experiencia de los Remenditos del Plan Libertad, confeccionados por participantes del programa de reinserción social y productiva.
La actividad incluirá la entrega simbólica de los peluches y abordará valores como la empatía, la inclusión, el respeto y la importancia de ofrecer segundas oportunidades.
El componente cultural también tendrá espacio en la agenda. El jueves 24, Cohen de Mulino participará junto a la ministra de Cultura, Maruja Herrera, en un anuncio relacionado con “1903 en Nueva York”, iniciativa prevista para mayo de 2027.
Posteriormente, acompañará al presidente Mulino en la inauguración de Little Panama Way, en Crown Heights, Brooklyn, como reconocimiento permanente al legado y las contribuciones de la diáspora panameña en Nueva York.
Según la agenda oficial, la designación fue aprobada por el Concejo Municipal de Nueva York el pasado 30 de junio y forma parte de un esfuerzo comunitario orientado a preservar la identidad panameña y generar nuevas oportunidades culturales, económicas y educativas para las futuras generaciones.
Al concluir su agenda en Nueva York, el viernes 25 de septiembre, Cohen de Mulino viajará a Guatemala para participar, por invitación de la Primera Dama guatemalteca, Lucrecia Peinado, en el Encuentro Interregional de Primeras Damas y Primeros Caballeros.
El encuentro se desarrollará en Ciudad de Guatemala y Antigua Guatemala hasta el domingo 27 de septiembre y estará organizado por la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado de América Latina (ALMA), con el apoyo de la Alianza Global de Primeras Damas y Primeros Caballeros del Mundo y la Universidad Rafael Landívar.
La agenda estará dedicada al poder blando, el liderazgo social y la democracia. Cohen de Mulino participará en una ronda de apertura junto a otras primeras damas, en la que compartirán las principales causas y prioridades sociales que impulsan desde sus respectivos roles, así como los desafíos y aprendizajes derivados de su experiencia.
El programa incluirá, además, espacios de diálogo sobre gobernanza democrática, poder blando, liderazgo de las mujeres y construcción de confianza, así como actividades de diplomacia cultural para fortalecer los vínculos entre las delegaciones.
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