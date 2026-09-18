Netanyahu, von der Leyen y Pedro Sánchez: los líderes que se reunirán con Mulino en Nueva York

El presidente José Raúl Mulino viajará este sábado a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, para participar en la Semana de Alto Nivel de la 81.a Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), donde pronunciará su discurso central este miércoles 23 de septiembre.

Durante su misión oficial, Mulino sostendrá reuniones bilaterales con jefes de Estado y participará en encuentros empresariales y académicos relacionados con inversión, tecnología, inteligencia artificial y cooperación internacional.

El mandatario viajará acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y tiene prevista una agenda que incluye reuniones con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu; y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

También contempla encuentros con presidentes de países miembros del Mercosur, con quienes Mulino ha mantenido conversaciones esta semana relacionadas con la elección del próximo secretario general de Naciones Unidas.

Además de su participación en la Asamblea General de la ONU, Mulino asistirá a actividades organizadas por el Council of the Americas (COA), orientadas a promover el diálogo entre gobiernos y empresas y a impulsar inversiones y desarrollo económico en el hemisferio occidental.

El presidente también se reunirá con Jane Fraser, directora ejecutiva y presidenta del Consejo de Administración de Citi, en la sede central de la entidad financiera en Nueva York.

De acuerdo con la agenda oficial, el encuentro busca continuar fortaleciendo la relación entre el Gobierno de Panamá y Citigroup, que mantiene operaciones e intereses en el país.

Otro de los puntos de la agenda será su participación, como invitado de honor, en un debate sobre inteligencia artificial organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

En el encuentro participarán jefes de Estado y representantes de empresas tecnológicas, con el objetivo de abordar la adopción estratégica de la inteligencia artificial y promover alianzas entre los sectores público y privado.

Entre los participantes anunciados figuran representantes de Brasil, Colombia, Bolivia, Uruguay, Guatemala, Surinam, Bahamas y Honduras, además de ejecutivos de compañías tecnológicas como Google, Anthropic y OpenAI.

Mulino también acompañará a la alta gerencia de la Caja de Ahorros, encabezada por su gerente general, Andrés Farrugia, durante reuniones con representantes de bancos corresponsales en Nueva York.

En estos encuentros participarán entidades como JPMorgan, BBVA, Santander, Bank of America y Citi.

La delegación panameña presentará los resultados financieros de la Caja de Ahorros, con el propósito de exponer la posición del país como centro financiero regional y fortalecer las relaciones con bancos internacionales.

La agenda presidencial contempla además una participación el martes 22 de septiembre en el World Leaders Forum de Columbia University, donde Mulino será invitado de honor.

El foro forma parte de un ciclo de programas que la universidad desarrolla desde hace más de dos décadas para promover intercambios sobre asuntos económicos, políticos y sociales de alcance internacional.

La agenda en Nueva York también incluye una actividad vinculada con los programas impulsados por el Despacho de la Primera Dama.

Mulino asistirá al inicio de un programa de capacitación dentro de la iniciativa “Café Presidente”, orientada a la reinserción social y laboral.

El programa cuenta con el respaldo del Ministerio de Gobierno y la colaboración de Arcane Estate Coffee, establecimiento de café ubicado en Manhattan y propiedad de un empresario panameño.