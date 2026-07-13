Mulino viaja a México para fortalecer la agenda comercial y de inversión con Sheinbaum

El presidente de la República, José Raúl Mulino, viajará este martes 14 de julio a México para sostener una reunión de trabajo con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional, como parte de una agenda enfocada en fortalecer la relación bilateral entre ambos países.

Durante el encuentro, previsto para este miércoles, ambos mandatarios abordarán temas relacionados con el intercambio comercial, inversiones, desarrollo agropecuario, seguridad, aduanas y cooperación.

Mulino destacó la importancia de la relación entre Panamá y México, países que mantienen vínculos económicos y empresariales, especialmente en áreas de inversión y servicios.

Como parte de la visita oficial, ambos gobiernos contemplan la firma de nuevos acuerdos bilaterales y la posible adhesión de Panamá a un acuerdo aeroespacial para Latinoamérica y el Caribe.

La agenda del presidente panameño también incluye una reunión con 23 representantes de empresas mexicanas interesadas en ampliar sus operaciones en Panamá o ingresar por primera vez al mercado nacional.

Según la Presidencia, el encuentro empresarial busca promover las oportunidades que ofrece Panamá como centro logístico y de servicios para facilitar el acceso a otros mercados de la región.

Mulino viajará acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y una delegación integrada por el canciller Javier Martínez-Acha; los ministros Julio Moltó, de Comercio e Industrias; Roberto Linares, de Desarrollo Agropecuario; José Ramón Icaza, de Asuntos del Canal; y la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad, Kristelle Getzler.