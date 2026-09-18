Ministro Orillac queda encargado de la política exterior durante la agenda de Panamá en la ONU

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, quedará temporalmente al frente de la política exterior de Panamá, debido al viaje del presidente José Raúl Mulino, el canciller Javier Martínez-Acha y los viceministros Carlos Hoyos y Carlos Guevara Mann a Nueva York.

La información fue confirmada en Radio Panamá, en el marco de la participación de la delegación panameña en la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrará del 22 al 28 de septiembre de 2026 en la sede de la organización, en Nueva York, Estados Unidos.

Ante la ausencia del canciller y los dos viceministros, el presidente Mulino dispuso que Orillac asuma temporalmente la conducción de la política exterior a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El ministro de la Presidencia tendrá así bajo su responsabilidad la atención de los asuntos relacionados con la política exterior mientras los funcionarios panameños desarrollan su agenda diplomática en Naciones Unidas.

Durante este periodo, la secretaria general del Ministerio de Relaciones Exteriores también asumirá como viceministra encargada, mientras Martínez-Acha, Hoyos y Guevara Mann permanezcan fuera del país.

Por su parte, el presidente José Raúl Mulino participará en la Asamblea General de la ONU, donde los representantes de los Estados miembros abordarán distintos temas de la agenda internacional.