Así funcionará la logística de las fiestas del Cristo Negro por la restauración

Las festividades del Cristo Negro de Portobelo se realizarán este año con una logística especial debido a los trabajos de restauración de la Iglesia San Felipe.
Las misas de la novena no se celebrarán dentro del templo, sino al aire libre. Durante los primeros días se utilizará un gazebo y posteriormente una tarima instalada en la plaza, dejando libre el espacio para la tradicional procesión.
El Cristo Negro permanecerá visible para los visitantes en un área habilitada dentro de la iglesia, aunque algunas zonas estarán restringidas por las obras. La colocación del Nazareno en el anda se realizará siguiendo la tradición, con acceso limitado por motivos de seguridad.
El 21 de octubre, día principal de las festividades, la procesión mantendrá su recorrido tradicional por las calles de Portobelo y regresará posteriormente a la iglesia. La organización coordinará el movimiento de devotos, visitantes y trabajadores para garantizar el desarrollo de las actividades mientras continúan los trabajos de restauración.
De acuerdo con la planificación presentada por Ricardo Gago, Alto Comisionado para los trabajos de restauración de la Iglesia San Felipe de Portobelo, la plaza tendría alrededor de un 90 % de avance para el 1 de octubre.
Aun así, quedarán pendientes algunos elementos, entre ellos árboles y materiales procedentes de España, como bolardos y lámparas.
La logística busca que las obras puedan continuar sin impedir el desarrollo de las actividades religiosas y que los miles de peregrinos que llegan a Portobelo puedan participar de la novena y de la procesión del 21 de octubre, manteniendo las tradiciones del Cristo Negro.
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