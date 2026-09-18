Clima en Panamá: estas son las zonas donde se esperan tormentas eléctricas este viernes 18 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronosticó para este viernes 18 de septiembre una jornada marcada por aguaceros y tormentas eléctricas en distintos puntos del país, con mayor inestabilidad durante las horas de la tarde.

Durante la mañana, las condiciones serán variables. En la vertiente del Pacífico, el desplazamiento de nubosidad desde las zonas marítimas favorecerá la aparición de aguaceros en el sur de Los Santos, Panamá Este, Darién y la comarca Sambú. En otras regiones se esperan periodos de parcial a mayor nubosidad, con algunos intervalos de sol.

En el Caribe, predominará un cielo parcialmente nublado a nublado, con algunos periodos de sol que contribuirán al calentamiento de la superficie y al posterior desarrollo de lluvias.

En horas de la tarde, aumentará la inestabilidad atmosférica debido al calentamiento diurno. El IMHPA prevé aguaceros y tormentas eléctricas aisladas a dispersas, con mayor posibilidad de eventos de intensidad en Coclé, la península de Azuero, Veraguas y Chiriquí.

En la vertiente del Caribe también podrían registrarse aguaceros aislados, principalmente en Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro. El desarrollo de tormentas podría estar acompañado de ráfagas de viento de mayor intensidad y cambios repentinos en la dirección del viento.

Durante la noche, la actividad lluviosa tenderá a disminuir progresivamente en buena parte del territorio nacional. Sin embargo, podrían persistir lluvias en el occidente del país, especialmente en las inmediaciones del Golfo de Chiriquí.

En el Caribe, las condiciones también mejorarán gradualmente y predominará un cielo de parcialmente nublado a despejado sobre gran parte de la vertiente.