Panamá pide a Rusia y Ucrania repatriar a sus connacionales vinculados a la guerra

El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, solicitó este miércoles 12 de agosto a Rusia y Ucrania la repatriación de ciudadanos panameños vinculados al conflicto bélico entre ambos países. Además, confirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene conocimiento de que 60 panameños podrían estar relacionados con el Ejército ruso, mientras que 17 estarían integrados en las fuerzas armadas ucranianas.

“Este no es un registro definitivo”, aclaró el jefe de la diplomacia panameña durante una comparecencia en el Palacio Bolívar, en la que estuvo acompañado por los viceministros Carlos Arturo Hoyos y Carlos Guevara Mann.

Martínez-Acha explicó que el Gobierno de Panamá comenzó a actuar desde que tuvo conocimiento del primer caso de un panameño en el frente de guerra, en noviembre de 2025. Desde entonces, aseguró, la Cancillería ha trabajado de forma discreta para asistir a los connacionales que se encuentran en la zona de conflicto, al tiempo que subrayó que cada caso presenta circunstancias distintas.

“Hay ciudadanos panameños que firmaron contratos para prestar servicios militares o de cocina, y también hay casos de personas a las que no se les cumplió lo prometido. Hay ciudadanos que incluso perdieron contacto con sus familias (...) Detrás de cada panameño, hay una familia que sufre. No estamos hablando de números, sino de personas”, afirmó.

El canciller confirmó que podría haber panameños fallecidos y señaló que algunos de los desaparecidos podrían encontrarse heridos o haber abandonado su participación en el conflicto.

El titular de la Cancillería detalló que se han sostenido reuniones con las representaciones diplomáticas de Rusia y Ucrania en Panamá, además de enviar comunicaciones oficiales al ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y a su homólogo ucraniano, Andrii Sybiha.

Según explicó, Panamá solicitó a ambas naciones facilitar la desvinculación de los ciudadanos panameños de sus respectivos ejércitos. Asimismo, destacó la diferencia en los tiempos de respuesta de ambos gobiernos, señalando que Ucrania respondió con mayor rapidez a las gestiones diplomáticas panameñas.