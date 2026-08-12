Panamá pide a Rusia y Ucrania repatriar a sus connacionales vinculados a la guerra

El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, solicitó este miércoles 12 de agosto a Rusia y Ucrania la repatriación de ciudadanos panameños vinculados al conflicto bélico entre ambos países. Además, confirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene conocimiento de que 60 panameños podrían estar relacionados con el Ejército ruso, mientras que 17 estarían integrados en las fuerzas armadas ucranianas.
“Este no es un registro definitivo”, aclaró el jefe de la diplomacia panameña durante una comparecencia en el Palacio Bolívar, en la que estuvo acompañado por los viceministros Carlos Arturo Hoyos y Carlos Guevara Mann.
Martínez-Acha explicó que el Gobierno de Panamá comenzó a actuar desde que tuvo conocimiento del primer caso de un panameño en el frente de guerra, en noviembre de 2025. Desde entonces, aseguró, la Cancillería ha trabajado de forma discreta para asistir a los connacionales que se encuentran en la zona de conflicto, al tiempo que subrayó que cada caso presenta circunstancias distintas.
“Hay ciudadanos panameños que firmaron contratos para prestar servicios militares o de cocina, y también hay casos de personas a las que no se les cumplió lo prometido. Hay ciudadanos que incluso perdieron contacto con sus familias (...) Detrás de cada panameño, hay una familia que sufre. No estamos hablando de números, sino de personas”, afirmó.
El canciller confirmó que podría haber panameños fallecidos y señaló que algunos de los desaparecidos podrían encontrarse heridos o haber abandonado su participación en el conflicto.
El titular de la Cancillería detalló que se han sostenido reuniones con las representaciones diplomáticas de Rusia y Ucrania en Panamá, además de enviar comunicaciones oficiales al ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y a su homólogo ucraniano, Andrii Sybiha.
Según explicó, Panamá solicitó a ambas naciones facilitar la desvinculación de los ciudadanos panameños de sus respectivos ejércitos. Asimismo, destacó la diferencia en los tiempos de respuesta de ambos gobiernos, señalando que Ucrania respondió con mayor rapidez a las gestiones diplomáticas panameñas.
“Cuando un ciudadano panameño manifiesta que quiere regresar al país, Panamá está dispuesto a hacer todo lo diplomáticamente posible para ayudarlo. Nuestra obligación es proteger a los ciudadanos panameños donde estén”, sostuvo.
En este sentido, reconoció la labor de la embajadora de Panamá en Rusia, Carmen Ávila, y del tercer secretario de la Embajada de Panamá en Polonia, Aldo Rodríguez, quienes han participado en misiones oficiales y labores de asistencia consular dirigidas a apoyar a los panameños afectados por la guerra.
Martínez-Acha destacó que Panamá enfrenta una situación similar a la de otros países de América Latina cuyos ciudadanos han sido reclutados para participar en la guerra en Ucrania, entre ellos Brasil, Colombia, Chile y Cuba. Agregó que, durante su reciente visita a Colombia con motivo de la toma de posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, varios de sus homólogos expresaron “asombro” y “preocupación” por los casos de latinoamericanos heridos o fallecidos tras ser reclutados.
Dwayne Calvo y Edmar Camacho lograron regresar a Panamá gracias a las gestiones de la Cancillería, después de permanecer un mes y quince días en el frente de batalla.
Ambos relataron que los reclutadores utilizan redes sociales como WhatsApp, TikTok e Instagram para captar personas interesadas, incluso mediante números telefónicos de otros países.
Calvo explicó que inicialmente les aseguraron que no tendrían que combatir directamente y que decidió viajar motivado por la necesidad de mejorar las condiciones económicas de su familia.
“A nosotros se nos prometió que íbamos a tener comunicación con nuestras familias y que no nos iban a quitar el pasaporte. Al llegar, comprobamos que era todo lo contrario”, relató Camacho, quien junto con su compañero agradeció la labor tanto de Rodríguez como de Camilo Flórez, excombatiente en Ucrania, para ayudarlos a regresar a Panamá.
Los dos afirmaron haber visto a cuatro panameños reclutados que permanecían alojados en una casa segura, nombre con el que se conoce a instalaciones utilizadas como refugios temporales o centros de operación de inteligencia.
Calvo aseguró que descubrió el engaño al llegar a la zona de conflicto, cuando fue obligado a firmar un contrato en idioma ucraniano sin recibir una traducción de su contenido. Tanto él como Camacho sostienen que fueron forzados a participar en actividades vinculadas al conflicto y que incluso presenciaron el caso de un ciudadano argentino sometido a trabajos forzados.
“Cuando llegamos mucha gente moría. Estaba indispuesto porque me estremeció el impacto de una granada en el ojo izquierdo”, recordó Calvo.
Ambos señalaron que solicitaron en varias ocasiones regresar a Panamá e incluso ofrecieron cubrir el costo de sus boletos de regreso. Sin embargo, aseguraron que les fue negada esa posibilidad.
Hoy, tanto Calvo como Camacho agradecen las gestiones realizadas por las autoridades panameñas para facilitar su retorno al país.
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