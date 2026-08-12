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Béisbol

Histórico: Panamá gana 14-0 frente a Puerto Rico en la Serie del Caribe Kids

El conjunto panameño en la Serie del Caribe Kids.
El conjunto panameño en la Serie del Caribe Kids. Cedida
Por
Flor Isaela Navarro
  • 12/08/2026 18:30
La selección de Panamá niveló su récord en 1-1 tras vencer 14-0 a Puerto Rico sin recibir imparables antes de enfrentar a México

La selección de béisbol de Panamá venció este miércoles 12 de agosto en la Serie del Caribe Kids por marcador de 14-0 a su similar de Puerto Rico mediante un partido sin hit ni carreras que finalizó en la parte baja del cuarto episodio por la regla de abultamiento de carreras.

El conjunto panameño tomó el control del encuentro celebrado en Nayarit, México desde la parte baja del primer inning al registrar 7 carreras consecutivas antes de registrarse el primer out de la entrada.

Durante ese mismo episodio, el bateador Noah Araúz conectó el primer cuadrangular de la representación panameña en la competencia, lo que permitió abrir la brecha en el marcador desde el inicio del juego.

Consolidación de la ventaja y cierre del partido

La producción ofensiva se mantuvo en el cierre del segundo y tercer episodio, etapas en las que la alineación panameña sumó las anotaciones necesarias para alcanzar la diferencia de 14 carreras.

Por su parte, los lanzadores del equipo panameño mantuvieron el control desde el montículo al no permitir imparables ni anotaciones durante las cuatro entradas disputadas, lo que provocó la conclusión del encuentro en la parte baja del cuarto episodio en conformidad con el reglamento de la competencia.

La participación panameña

Panamá registra con el partido de hoy, 1 victoria y 1 derrota, pérdida que tuvo en el partido debut el lunes ante los actuales campeones de República Dominicana 5-2.

Al conjunto panameño le tocará enfrentar este jueves 13 a la nación anfitriona de la serie, México con su equipo de los Jaguares a las 9:00 p.m. (hora de Panamá).

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