Histórico: Panamá gana 14-0 frente a Puerto Rico en la Serie del Caribe Kids

La selección de béisbol de Panamá venció este miércoles 12 de agosto en la Serie del Caribe Kids por marcador de 14-0 a su similar de Puerto Rico mediante un partido sin hit ni carreras que finalizó en la parte baja del cuarto episodio por la regla de abultamiento de carreras.
El conjunto panameño tomó el control del encuentro celebrado en Nayarit, México desde la parte baja del primer inning al registrar 7 carreras consecutivas antes de registrarse el primer out de la entrada.
Durante ese mismo episodio, el bateador Noah Araúz conectó el primer cuadrangular de la representación panameña en la competencia, lo que permitió abrir la brecha en el marcador desde el inicio del juego.
La producción ofensiva se mantuvo en el cierre del segundo y tercer episodio, etapas en las que la alineación panameña sumó las anotaciones necesarias para alcanzar la diferencia de 14 carreras.
Por su parte, los lanzadores del equipo panameño mantuvieron el control desde el montículo al no permitir imparables ni anotaciones durante las cuatro entradas disputadas, lo que provocó la conclusión del encuentro en la parte baja del cuarto episodio en conformidad con el reglamento de la competencia.
Panamá registra con el partido de hoy, 1 victoria y 1 derrota, pérdida que tuvo en el partido debut el lunes ante los actuales campeones de República Dominicana 5-2.
Al conjunto panameño le tocará enfrentar este jueves 13 a la nación anfitriona de la serie, México con su equipo de los Jaguares a las 9:00 p.m. (hora de Panamá).
El Gobierno de Perú moverá todos los días feriados a los viernes para así potenciar el turismo interno y mejorar la productividad, informó el ministro...
La exmagistrada colombiana habla sobre el rol de contrapeso del periodismo, el derecho al olvido, reformas constitucionales y los desafíos de nuevas tecnologías...
Entre recuerdos y escuetas referencias hacia sus adversarios, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó este domingo su candidatura...