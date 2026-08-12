Histórico: Panamá gana 14-0 frente a Puerto Rico en la Serie del Caribe Kids

La selección de béisbol de Panamá venció este miércoles 12 de agosto en la Serie del Caribe Kids por marcador de 14-0 a su similar de Puerto Rico mediante un partido sin hit ni carreras que finalizó en la parte baja del cuarto episodio por la regla de abultamiento de carreras.

El conjunto panameño tomó el control del encuentro celebrado en Nayarit, México desde la parte baja del primer inning al registrar 7 carreras consecutivas antes de registrarse el primer out de la entrada.

Durante ese mismo episodio, el bateador Noah Araúz conectó el primer cuadrangular de la representación panameña en la competencia, lo que permitió abrir la brecha en el marcador desde el inicio del juego.