Jueza decreta casa por cárcel para Ninoshka Ríos, relacionada en la investigación a Publio De Gracia

La jueza de garantías, Sheryl Toulier, imputó cargos por el supuesto delito de blanqueo de capitales a Ninoska Ríos Samaniego y le aplicó la medida cautelar de arresto domiciliario.

Ríos, quien mantuvo una relación sentimental con el exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia Tejada, es investigada por haber recibido $61,718.92 en tres transferencias desde las cuentas del exfuncionario, quien a su vez es investigado por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

Ríos se entregó de manera voluntaria al Ministerio Público en la madrugada del martes, luego de que De Gracia fuera aprehendido, y mantiene una colaboración con las autoridades.

La defensa legal de Ríos Samaniego se acogió al término para apelar la medida cautelar y, durante la audiencia, solicitó la medida de reporte dos veces a la semana junto con la prohibición de salida del país.

Durante la audiencia de garantías, la Fiscalía Anticorrupción detalló aspectos de la investigación como la compra de un auto Toyota Prado del año 2022 que realizó De Gracia para Ríos, quien vendió el auto para comprar otra marca Lexus del año 2017.

Ríos entregó el auto Lexus al Ministerio Público como parte de su proceso de colaboración con las autoridades.