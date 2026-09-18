Empresarios advierten pérdidas de hasta $10 millones por cobro de $5 a cruceristas en Colón

La propuesta aprobada por el Consejo Municipal de Colón para aplicar un tributo de $5.00 a cada turista de crucero que desembarque en la provincia ha desencadenado una profunda controversia entre el sector privado y las autoridades locales.
Mientras la Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Colón (CCAIC) advierte sobre pérdidas millonarias y un “autoboicot” turístico, el alcalde de la provincia, Diógenes Galván, sostiene que la medida responde a la urgente necesidad de generar ingresos para atender a las comunidades.
La presidenta de la CCAIC, Lissy Jované, recordó que esta no es la primera vez que se busca implementar dicho cobro. Durante la administración del exalcalde Federico Policani, dijo, se planteó una propuesta similar que terminó siendo descartada tras evaluarse el impacto negativo sobre la competitividad del puerto.
Para el gremio empresarial, la iniciativa insiste en un esquema que amenaza con desincentivar el turismo de cruceros.
La Estrella de Panamá pudo conocer que de acuerdo con el informe de métricas presentado por la Cámara de Comercio al Consejo Municipal, el impacto costo-beneficio de la tasa de $5.00 resulta desfavorable para la provincia:
La presidenta de la CCAIC advirtió sobre la extrema volatilidad de la industria marítima, señalando que las navieras pueden redirigir fácilmente sus rutas hacia destinos como Puerto Limón en Costa Rica, Cartagena en Colombia, o trasladarse al Puerto de Cruceros de Amador en la capital.
Además, la representante empresarial argumentó que la norma incurre en una doble imposición tributaria que trasgrede la Constitución.
El alcalde de Colón, Diógenes Galván, por su parte, precisó que el acuerdo es una iniciativa formulada y aprobada por el Consejo Municipal, no por la Alcaldía.
Galván explicó que su administración analiza los aspectos legales y de conveniencia antes de decidir si vetará o sancionará el proyecto.
Para discutir el tema de forma técnica, el alcalde convocó a una mesa de diálogo para el próximo martes a las 9:00 a.m., con representantes del Consejo Municipal, la CCAIC, la Cámara de Turismo, Apede, la Autoridad de Turismo y el Gobierno Nacional. La reunión busca evaluar si la medida es viable y legal.
Galván contexto la motivación de los concejales señalando el desequilibrio histórico en la región: a pesar de que Colón genera más de $10,000 millones en producto interno bruto, cuenta con la Zona Libre, puertos de clase mundial y parte del Canal de Panamá, el Municipio carece de ingresos suficientes para atender a la población.
“No podemos convertirnos en un Bangladesh, donde se genera mucha riqueza en manufactura y marcas, pero la población permanece sumida en la pobreza y el desastre social. Los esquemas especiales han dejado sin ingresos al municipio y el Estado debe generar una renta sustitutiva. Si no ocurre, los políticos buscan alternativas para responder a los ciudadanos”, sentenció el alcalde de Colón.
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