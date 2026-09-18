Empresarios advierten pérdidas de hasta $10 millones por cobro de $5 a cruceristas en Colón

La propuesta aprobada por el Consejo Municipal de Colón para aplicar un tributo de $5.00 a cada turista de crucero que desembarque en la provincia ha desencadenado una profunda controversia entre el sector privado y las autoridades locales. Mientras la Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Colón (CCAIC) advierte sobre pérdidas millonarias y un “autoboicot” turístico, el alcalde de la provincia, Diógenes Galván, sostiene que la medida responde a la urgente necesidad de generar ingresos para atender a las comunidades. La presidenta de la CCAIC, Lissy Jované, recordó que esta no es la primera vez que se busca implementar dicho cobro. Durante la administración del exalcalde Federico Policani, dijo, se planteó una propuesta similar que terminó siendo descartada tras evaluarse el impacto negativo sobre la competitividad del puerto. Para el gremio empresarial, la iniciativa insiste en un esquema que amenaza con desincentivar el turismo de cruceros.

Proyecciones económicas

La Estrella de Panamá pudo conocer que de acuerdo con el informe de métricas presentado por la Cámara de Comercio al Consejo Municipal, el impacto costo-beneficio de la tasa de $5.00 resulta desfavorable para la provincia:

Déficit fiscal indirecto: Se proyecta un recaudo municipal de $3 millones de dólares anuales. Sin embargo, esta cifra sería ampliamente superada en un periodo de dos a tres años por una pérdida en ingresos indirectos estimada entre $6 millones y $10 millones de dólares.

Caída en el flujo de visitantes: La tasa provocaría la retirada de entre el 20% y el 30% de las marcas de cruceros, lo que se traduce en 120,000 pasajeros menos recorriendo la provincia por temporada.

Destrucción de empleos: La baja en la actividad causará la pérdida directa de entre 150 y 200 empleos, agravando la situación en una región que ya enfrenta una tasa de desempleo del 12%.

Riesgo para inversiones consolidadas: Se compromete la operatividad del puerto local, una infraestructura que abarca más de $100 millones de dólares en inversión privada y cuya fuerza laboral está integrada en un 96% por colonenses.

La presidenta de la CCAIC advirtió sobre la extrema volatilidad de la industria marítima, señalando que las navieras pueden redirigir fácilmente sus rutas hacia destinos como Puerto Limón en Costa Rica, Cartagena en Colombia, o trasladarse al Puerto de Cruceros de Amador en la capital. Además, la representante empresarial argumentó que la norma incurre en una doble imposición tributaria que trasgrede la Constitución.

Desequilibrio fiscal