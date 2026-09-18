Mulino habla del combustible: ‘El monto del subsidio es gigantesco’

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió al costo del subsidio al combustible y al impacto que podría tener la situación en Medio Oriente sobre los precios, durante una gira por la península de Azuero.
Mulino participó en dos actos de entrega de órdenes de proceder, uno de ellos en la planta potabilizadora Roberto Reina, en Chitré. Posteriormente, en la provincia de Los Santos, habló sobre el escenario internacional y su posible efecto en el combustible.
“El monto del subsidio es gigantesco. Nosotros no queremos andar en eso porque lo vamos a absorber como Gobierno, pero sí nos preocupa porque lo que está sucediendo en el Oriente Medio no parece tener fin”, manifestó.
El mandatario agregó que espera obtener más información durante su participación en las actividades de las Naciones Unidas, donde prevé conversar sobre este y otros problemas internacionales.
“Yo espero ahora que vamos a conversar en Naciones Unidas toda la otra semana sobre este y otros problemas poder traer alguna información adicional que se vislumbra”, señaló.
Las declaraciones se dan luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estableciera nuevos precios para el combustible subsidiado mediante la Resolución MEF-RES-2026-3099, publicada el jueves 17 de septiembre.
La productora panameña participará en Created in LA, una cumbre que reunirá a creadores digitales, productores y ejecutivos de Disney en Los Ángeles
Una botella de cristal con un pequeño mensaje dentro que apenas dice ‘Remember’ da la bienvenida a ‘Ground Zero 360 - Remembrance’, muestra que abrió este...
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, confirmó este jueves que su país formará parte del Escudo de las Américas, la coalición contra el crimen organizado...