Mulino habla del combustible: ‘El monto del subsidio es gigantesco’

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió al costo del subsidio al combustible y al impacto que podría tener la situación en Medio Oriente sobre los precios, durante una gira por la península de Azuero.

Mulino participó en dos actos de entrega de órdenes de proceder, uno de ellos en la planta potabilizadora Roberto Reina, en Chitré. Posteriormente, en la provincia de Los Santos, habló sobre el escenario internacional y su posible efecto en el combustible.

“El monto del subsidio es gigantesco. Nosotros no queremos andar en eso porque lo vamos a absorber como Gobierno, pero sí nos preocupa porque lo que está sucediendo en el Oriente Medio no parece tener fin”, manifestó.