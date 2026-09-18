Subsidio del combustible: estos son los montos fijados por el MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estableció los nuevos precios y montos máximos del subsidio al combustible mediante la Resolución MEF-RES-2026-3099, publicada el jueves 17 de septiembre.
Los nuevos precios comenzarán a regir desde las 6:00 a. m. de este viernes 18 de septiembre y estarán vigentes hasta las 5:59 a. m. del viernes 2 de octubre de 2026.
Durante este periodo, los beneficiarios del subsidio pagarán como máximo:
La diferencia entre estos precios y el valor de venta del combustible en las estaciones será cubierta por el Estado, a través del MEF, de acuerdo con las reglas del programa y la disponibilidad presupuestaria.
Uno de los factores considerados para establecer los nuevos montos es el mayor consumo de combustible de los buses que están utilizando el puente Centenario, debido a las restricciones de tránsito en el puente de las Américas.
El mayor recorrido de estos vehículos genera un aumento en el consumo de combustible, situación que fue tomada en cuenta para el ajuste del subsidio.
El combustible adquirido bajo este mecanismo debe utilizarse únicamente para las actividades autorizadas.
Entre ellas están el transporte de pasajeros, transporte de carga esencial, compra de insumos de limpieza y pesca artesanal.
Los nuevos precios se mantendrán hasta el 2 de octubre, cuando finalizará este periodo establecido por el MEF.
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