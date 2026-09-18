Hospiten Cancún reúne a especialistas para impulsar la cirugía prostática con láser

Médicos especialistas de varios países asisten al primer Curso Internacional de Enucleación Prostática Avanzada que organizó Hospiten Cancún, un encuentro que combinó formación teórica, entrenamiento práctico y cirugías en vivo con técnicas láser para el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata.

Especialistas de España, Panamá, Honduras, Cuba, República Dominicana y distintas ciudades mexicanas compartieron experiencias sobre procedimientos como HoLEP y ThuFLEP, en una capacitación diseñada para acercar técnicas quirúrgicas avanzadas a más profesionales.

En entrevista con EFE, el urólogo español José Ramón Pérez Carral, especialista en endourología y cirugía láser prostática en Madrid, destacó el carácter práctico del encuentro, al considerar que permite una interacción que difícilmente se consigue en los congresos convencionales.

“Los asistentes no solo van a poder asistir a charlas, sino que también van a poder bajar al quirófano con los propios mentores y profesores, y eso siempre hace que la transmisión del conocimiento y la interacción, el intercambio de dudas, el poder captar los pequeños detalles de una cirugía tan compleja como es esta, pueda ser mucho mejor”, explicó.

Pérez Carral, quien lleva una década participando en cursos prácticos en México, destacó además que esta fue la primera ocasión en que tuvo la oportunidad de operar en Cancún, uno de los principales centros turísticos del sur de México.

“Es fundamental que, en un estado donde cada vez hay más urólogos, más especialistas se sumen a esta tecnología, para evitar que los pacientes tengan que desplazarse a otros lugares”, afirmó.

“Entonces, es muy importante que haya cuantos más especialistas, mejor, y que se transmita el conocimiento. Que puedan intercambiar entre ellos sus técnicas y experiencias para que, al final, tantos pacientes que sufren de esta patología puedan beneficiarse de estos avances cerca de casa”, agregó.

Avances en procedimientosEl curso fue dirigido por el urólogo Alejandro Cumming Martínez-Báez, quien explicó que el proyecto comenzó a desarrollarse hace nueve meses ante el crecimiento que ha tenido la enucleación prostática con láser en México.

“La técnica de HoLEP se va a volver el gold standard para la cirugía prostática”, señaló Cumming, al destacar los avances que ha representado frente a procedimientos convencionales, con recuperaciones más rápidas y menores complicaciones.

El especialista destacó también la participación de cuatro expertos, entre ellos Pérez Carral, así como Francisco Gómez Regalado, Miguel Ángel Bonilla Becerril y José Antonio Zapata González, lo que permitió contrastar experiencias y criterios quirúrgicos.

Cumming explicó que Hospiten Cancún dispone de un láser de holmio de 100 watts y que el objetivo es mantener al hospital a la vanguardia de las técnicas utilizadas en centros especializados de Europa, Estados Unidos y Ciudad de México.

“La ciudad está creciendo mucho y ya nos exigen estar en la punta de lanza de tecnología y de técnicas”, afirmó.

“Prácticamente somos el único hospital que realiza esta técnica y que cuenta con tecnología de punta para hacerlo. Tenemos todo el respaldo de Quanta System, cuyo láser de holmio de 100 W es de lo mejor que existe actualmente en la industria, y contamos con esta tecnología aquí”, puntualizó.

Alejandro Cumming destacó que Hospiten Cancún está aplicando técnicas y procedimientos quirúrgicos al nivel internacional.

“Realmente estamos haciendo las cosas como lo están haciendo los centros más grandes en Europa, en Estados Unidos, en la Ciudad de México, y es justamente la idea, que el paciente sepa, que aquí se puede tratar y tratar con lo mejor”, aseguró.