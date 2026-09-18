Hay Cristiano Ronaldo para rato: es convocado con Portugal a sus 41 años

A sus 41 años, la carrera internacional de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal aún no está por acabarse. Jorge Jesús, entrenador del combinado portugués entregó su primera lista siendo seleccionador del equipo con el nombre de Cristiano en ella.

Tras haber disputado el Mundial 2026 y siendo esta su última cita mundialista en su carrera, todos los indicadores que tarde o temprano el luso anunciaría el fin de su carrera con Portugal. Sin embargo, Cristiano Ronaldo aún tiene la fortaleza mental y física para defender a su nación nuevamente.

De hecho, con este nuevo llamado para los cuatro partidos que tiene Portugal en la Liga de Naciones, Ronaldo se convierte en uno de los jugadores más longevos en ser convocados por una nación en una fecha FIFA. En Portugal se recuerda mucho el caso de Pepe, quien a sus 41 años jugó la Eurocopa 2024.

A nivel internacional, el récord en el fútbol masculino aún le pertenece a MacDonald Taylor. El defensor nacido en Trinidad y Tobago, pero que representó a Islas Vírgenes de los Estados Unidos, fue llamado por este último combinado nacional a sus 46 años para disputar un partido de Eliminatoria camino al Mundial 2006 ante San Cristóbal y Nieves.

Por supuesto, hay otros nombres que han hecho aún más eco como el de Luka Modric con Croacia y quien tampoco ha manifestado su retiro de la selección croata. Fredy Mondragón de Colombia fue citado para el Mundial Brasil 2014 con 43 años.

Volviendo a la lista de Portugal, Jorge Jesús decidió apostar, al igual que muchas selecciones, por algunas nuevas caras que no estuvieron en el Mundial 2026. Entre ellas se destacan Samuel Soares (Benfica), Nuno Tavares (Lazio), João Palhinha (Benfica) y Fábio Silva (Borussia Dortmund).