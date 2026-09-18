China arremete contra Kevin Cabrera tras polémica por el grupo de diputados que apoya a Taiwán

La Embajada de China en Panamá le respondió al embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera, luego de que el diplomático estadounidense cuestionara la reacción de Beijing ante el acercamiento de diputados panameños con Taiwán y calificara de “obsesión” las restricciones relacionadas con los viajes.

En una publicación difundida en X, la representación diplomática china afirmó: “La juventud no es excusa para la ignorancia. El prejuicio es el veneno más peligroso”. Aunque Cabrera no fue mencionado por su nombre en el texto, la publicación estuvo acompañada por una imagen del embajador estadounidense.

La Embajada de China continuó su mensaje cuestionando el principio de no interferencia en los asuntos internos de otros países.

“Para algunas personas, el principio de no interferencia en los asuntos internos de otros países nunca ha existido, y el respeto mutuo a la soberanía y la integridad territorial no es más que palabras vacías”, señaló.

La representación china también utilizó una referencia a la fuerza y al poder para cuestionar lo que describió como una determinada visión de las relaciones internacionales.

“A ojos de los bandidos, la fuerza es la verdad, todo el mundo está desprotegido y se puede tomar lo que les da la gana: lo mío es mío, lo tuyo también es mío, y todo el planeta me pertenece. Soy el rey del mundo”, agregó la Embajada.

La reacción de Beijing se produjo después de las declaraciones realizadas por Cabrera el miércoles 16 de septiembre, cuando fue consultado sobre la reacción china a la creación de un Grupo Multipartidista de Intercambio Parlamentario Panamá-Taiwán.

Durante un acto de entrega de cuatro drones al Servicio Nacional Aeronaval (Senan), valorados en más de $6 millones, Cabrera cuestionó las restricciones y advertencias formuladas por China en relación con los viajes hacia Taiwán.

“No sé qué aerolínea o agencia de viajes les haya roto el corazón a ellos, que tienen una obsesión con viajes, tanto con estos viajes a Taiwán, ahora con viajes en su propio país”, declaró el embajador estadounidense.

Cabrera añadió que, según su percepción, esa postura constituye una “obsesión” que “no es muy saludable”.

“Pero no sé, dicen que la mala lengua, si uno dice la palabra Taiwán tres veces se te aparece el embajador chino”, manifestó.

Las declaraciones de Cabrera fueron recogidas por La Estrella de Panamá durante el acto de entrega de los equipos estadounidenses.

El origen del nuevo cruce entre China y Estados Unidos

El intercambio de declaraciones ocurre después de que diputados panameños formalizaran un Grupo Multipartidista de Intercambio Parlamentario Panamá-Taiwán, iniciativa que Beijing ha rechazado.

China sostiene que los contactos contradicen el principio de una sola China y la política exterior que mantiene Panamá desde el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China en 2017.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, también cuestionó el grupo parlamentario y señaló la participación de legisladores estadounidenses mediante videoconferencia en su lanzamiento. Beijing ha advertido que los contactos que considere contrarios a su posición sobre Taiwán tendrán consecuencias.

Por su parte, los diputados que integran el grupo han sostenido que sus contactos con Taiwán no representan un reconocimiento diplomático ni modifican la política exterior oficial de Panamá.

El presidente José Raúl Mulino ha señalado que la conducción de la política exterior corresponde al Órgano Ejecutivo y a la Cancillería, mientras que Panamá mantiene su reconocimiento del principio de una sola China.