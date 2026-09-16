Embajador Kevin Cabrera cuestiona la reacción de China al acercamiento de diputados panameños con Taiwán

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, cuestionó este miércoles 16 de septiembre la reacción de China ante el acercamiento de un grupo de diputados panameños con Taiwán y calificó como una “obsesión” las restricciones que, según afirmó, Beijing ha planteado sobre los viajes.

Las declaraciones se produjeron durante un acto de entrega de cuatro drones al Servicio Nacional Aeronaval (Senan), equipos valorados en más de $6 millones y donados por Estados Unidos.

Consultado sobre la creación de un grupo de intercambio diputados entre diputados panameños y Taiwán y la reacción de China, Cabrera respondió cuestionando las medidas adoptadas por Beijing.

“No sé qué aerolínea o agencia de viajes les haya roto el corazón a ellos, que tienen una obsesión con viajes, tanto con estos viajes a Taiwán, ahora con viajes en su propio país”, afirmó.

El diplomático agregó que también se han anunciado restricciones relacionadas con los viajes de ciudadanos chinos y sostuvo que se trata de una “obsesión” que, en su opinión, “no es muy saludable”.

“Pero no sé, dicen que la mala lengua, si uno dice la palabra Taiwán tres veces se te aparece el embajador chino”, añadió Cabrera.

Las declaraciones del embajador estadounidense se producen después de que China expresara su rechazo a la creación de un denominado Grupo Multipartidista de Intercambio Parlamentario Panamá-Taiwán.

La Embajada de China en Panamá sostuvo que la iniciativa contradice el principio de una sola China y pidió a los diputados involucrados respetar la política exterior del Estado panameño.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, también cuestionó el grupo parlamentario y señaló que legisladores estadounidenses participaron mediante videoconferencia en su lanzamiento.

El acercamiento entre diputados panameños y Taiwán ocurre pese a que Panamá mantiene relaciones diplomáticas con la República Popular China y reconoce el principio de una sola China.

Durante el acto de entrega de los drones, Cabrera destacó además el incremento de la cooperación entre Washington y Panamá.

El embajador afirmó que el presupuesto destinado a Panamá pasó de unos $10 millones a más de $100 millones entre el año pasado y el actual, y señaló que los recursos abarcan programas de seguridad y asistencia humanitaria.

Mencionó entre estos últimos operaciones de cataratas, pruebas de Papanicolaou y procedimientos y trasplantes de córnea.

Sobre los drones, la Embajada de Estados Unidos informó que los equipos serán utilizados para reforzar la vigilancia de zonas costeras, remotas y de difícil acceso.

Cabrera también se refirió a la cooperación en seguridad y al ejercicio Panamax, destacando la participación de 19 países y la importancia del Canal de Panamá para el comercio internacional.

“El 5% del comercio global va por el Canal de Panamá. El 70% de lo que pasa por ese canal va y viene de Estados Unidos”, afirmó.

El embajador sostuvo que Estados Unidos continuará trabajando con Panamá en la protección de la vía interoceánica y señaló que ambos países tienen, de acuerdo con los tratados, una responsabilidad compartida en esa materia.