Panamá y China fijan posiciones sobre la neutralidad del Canal

El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, reiteró a la República Popular China la invitación para adherirse al Protocolo del Tratado concerniente a la Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá, al tiempo que destacó la importancia de las relaciones comerciales y económicas entre ambos países.
“Reitero la invitación del Gobierno nacional a la República Popular China para adherirse al protocolo del tratado concerniente a la neutralidad permanente y funcionamiento del Canal de Panamá”, afirmó Guevara Mann durante su discurso en la celebración del 77.º aniversario de la Fundación de la República Popular China.
Guevara Mann pidió públicamente a China adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, vigente desde 1977, pese a que Beijing ha reiterado en diversas ocasiones que estaría dispuesto a incorporarse si Taiwán se retira del acuerdo.
El funcionario señaló que China es actualmente el segundo mayor usuario del Canal de Panamá, el principal proveedor de la Zona Libre de Colón y el segundo país con mayor número de naves registradas bajo bandera panameña.
También destacó la presencia de empresas chinas en Panamá y los aportes históricos de la comunidad china al desarrollo del país en áreas como infraestructura, cultura, gastronomía y economía. “China y Panamá comparten la visión de construir puentes de entendimiento para el desarrollo”, añadió.
En su intervención, Guevara Mann también fue abordado sobre las acciones de diputados de la Asamblea Nacional respecto a Taiwán y recordó que Panamá funciona bajo un sistema democrático con división de poderes. “La política exterior se ejecuta a través de la Cancillería y las acciones de la Asamblea corresponden a los diputados; es un órgano distinto del Estado y el Ejecutivo no tiene injerencia en las actuaciones de ese órgano, como viceversa”, manifestó.
Posiciones sobre el Canal
El embajador de China en Panamá, Zhang Xiangyan, reafirmó el respaldo de Beijing a la soberanía panameña sobre el Canal y a su neutralidad permanente. “China siempre ha apoyado a Panamá en la defensa de la soberanía sobre el Canal, respaldado su neutralidad permanente y valorado altamente la importante contribución que Panamá, mediante la exitosa administración del Canal, ha realizado al comercio y al transporte marítimo internacionales. Hoy, el Canal es panameño, y seguirá siendo panameño mañana y en el futuro”, afirmó.
Zhang también recordó que, desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 2017, los sucesivos gobiernos panameños han mantenido el principio de una sola China. Señaló que el presidente José Raúl Mulino y el canciller Javier Martínez-Acha han reafirmado públicamente esa posición.
Guevara Mann, por su parte, subrayó que Panamá mantiene interés en fortalecer sus vínculos con China y con otros actores de la economía mundial. “A Panamá le conviene tener una relación con los principales actores mundiales y en ese sentido nos relacionamos con la República Popular China, así como con otros países del mundo (...). Queremos afianzar y robustecer esos vínculos sobre la base del respeto mutuo”, indicó.
El viceministro recordó además que una delegación panameña visitó recientemente China, donde se registraron avances en asuntos marítimos y portuarios. “En esta administración se ha solucionado un diferendo marítimo y portuario que es relevante destacar (...). Esperamos que esa situación pueda mantenerse con el tiempo”, señaló.
El intercambio entre ambos funcionarios se produjo en un contexto de casi una década de relaciones diplomáticas formales entre Panamá y China, establecidas en 2017. Durante ese período, ambos países han ampliado sus vínculos comerciales, económicos y de cooperación, mientras Panamá mantiene relaciones con los principales actores de la economía mundial.
La relación también tiene una dimensión estratégica para Panamá por el peso de China en el comercio y los servicios vinculados con la actividad canalera y logística. Guevara Mann destacó que Beijing figura entre los principales actores económicos vinculados al país, mientras el embajador chino planteó ampliar la cooperación hacia nuevos sectores y facilitar el ingreso de productos panameños al mercado asiático.
Zhang destacó que el comercio bilateral se ha duplicado desde el establecimiento de relaciones diplomáticas y que la inversión china en Panamá se ha multiplicado por seis. Según el embajador, cerca de 200 empresas chinas mantienen inversiones en el país, mientras la cooperación se ha extendido a sectores como educación, agricultura, salud, ciencia y tecnología.
El diplomático también señaló que China mantiene disposición para ampliar la cooperación con Panamá en áreas como agricultura, salud, construcción de pozos, ciencia y tecnología y acceso de productos agropecuarios panameños al mercado chino, planteando una nueva etapa de relaciones basada en el beneficio mutuo.
Sobre los cambios en el comercio estadounidense y sus posibles efectos en la política exterior, Guevara Mann sostuvo que Panamá mantiene una posición independiente y relaciones cordiales con los principales actores del desarrollo global.
Desde la perspectiva china, Zhang destacó que en los nueve años de relaciones diplomáticas el comercio bilateral se ha duplicado y la inversión china en Panamá se ha multiplicado por seis. Según el embajador, cerca de 200 empresas chinas mantienen inversiones en el país.
También mencionó proyectos de infraestructura como el Cuarto Puente sobre el Canal, además de programas de cooperación en educación, capacitación, cultura, agricultura, salud, ciencia y tecnología.
De acuerdo con el embajador de China de Panamá, cerca de 10 mil panameños han viajado a China para participar en programas de capacitación y más de 400 estudiantes han recibido becas del Gobierno chino.
El embajador señaló además un aumento de las exportaciones panameñas hacia China, particularmente del café, cuyas ventas, afirmó, se multiplicaron más de ocho veces un año después del establecimiento de relaciones diplomáticas.
China también expresó su disposición a ampliar la cooperación en sectores como agricultura, salud, ciencia y tecnología, construcción de pozos y acceso de productos agropecuarios panameños al mercado chino.
Ambos funcionarios destacaron igualmente los vínculos históricos entre los dos países, que se remontan a la llegada de trabajadores chinos al istmo hace más de 170 años.
Zhang cerró su intervención reivindicando una relación basada en la cooperación y el beneficio mutuo, y destacó el papel de China en sectores como la inteligencia artificial, los vehículos de nuevas energías y las energías renovables.
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