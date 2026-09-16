Panamá y China fijan posiciones sobre la neutralidad del Canal

El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, reiteró a la República Popular China la invitación para adherirse al Protocolo del Tratado concerniente a la Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá, al tiempo que destacó la importancia de las relaciones comerciales y económicas entre ambos países.

“Reitero la invitación del Gobierno nacional a la República Popular China para adherirse al protocolo del tratado concerniente a la neutralidad permanente y funcionamiento del Canal de Panamá”, afirmó Guevara Mann durante su discurso en la celebración del 77.º aniversario de la Fundación de la República Popular China.

Guevara Mann pidió públicamente a China adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, vigente desde 1977, pese a que Beijing ha reiterado en diversas ocasiones que estaría dispuesto a incorporarse si Taiwán se retira del acuerdo.

El funcionario señaló que China es actualmente el segundo mayor usuario del Canal de Panamá, el principal proveedor de la Zona Libre de Colón y el segundo país con mayor número de naves registradas bajo bandera panameña.

También destacó la presencia de empresas chinas en Panamá y los aportes históricos de la comunidad china al desarrollo del país en áreas como infraestructura, cultura, gastronomía y economía. “China y Panamá comparten la visión de construir puentes de entendimiento para el desarrollo”, añadió.

En su intervención, Guevara Mann también fue abordado sobre las acciones de diputados de la Asamblea Nacional respecto a Taiwán y recordó que Panamá funciona bajo un sistema democrático con división de poderes. “La política exterior se ejecuta a través de la Cancillería y las acciones de la Asamblea corresponden a los diputados; es un órgano distinto del Estado y el Ejecutivo no tiene injerencia en las actuaciones de ese órgano, como viceversa”, manifestó.

Posiciones sobre el Canal

El embajador de China en Panamá, Zhang Xiangyan, reafirmó el respaldo de Beijing a la soberanía panameña sobre el Canal y a su neutralidad permanente. “China siempre ha apoyado a Panamá en la defensa de la soberanía sobre el Canal, respaldado su neutralidad permanente y valorado altamente la importante contribución que Panamá, mediante la exitosa administración del Canal, ha realizado al comercio y al transporte marítimo internacionales. Hoy, el Canal es panameño, y seguirá siendo panameño mañana y en el futuro”, afirmó.

Zhang también recordó que, desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 2017, los sucesivos gobiernos panameños han mantenido el principio de una sola China. Señaló que el presidente José Raúl Mulino y el canciller Javier Martínez-Acha han reafirmado públicamente esa posición.