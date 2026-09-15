Rafael Sabonge: las decisiones que hoy vuelven a ponerse bajo la lupa

Rafael José Sabonge Vilar vuelve a estar bajo la lupa de las autoridades. El exministro de Obras Públicas enfrenta nuevas actuaciones de la Contraloría General de la República, mientras el Ministerio Público (MP) mantiene abierta una investigación relacionada con decisiones tomadas durante su paso por el Gobierno.

La Contraloría informó la adopción de medidas precautorias sobre bienes y fondos vinculados a Sabonge hasta por un monto preliminar de B/.704,452.61.

La medida se estableció mediante la Resolución No. 2766-2026-DNAJ/MP, del 8 de septiembre de 2026, después de evaluaciones preliminares realizadas por la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense.

Las acciones incluyen el secuestro preventivo de bienes, fondos, vehículos y otros activos hasta cubrir el monto fijado en la resolución.

La actuación no representa una condena contra el exfuncionario. Se trata de una medida precautoria adoptada mientras avanzan las actuaciones de las autoridades.

Pero, ¿quién es Rafael Sabonge y por qué su nombre vuelve a aparecer en un expediente de este tipo?

Sabonge ocupó el cargo de ministro de Obras Públicas durante el gobierno del expresidente Laurentino Cortizo.

Desde esa posición estuvo al frente de una de las instituciones con mayor responsabilidad sobre la infraestructura vial del país y sobre proyectos de gran impacto económico.

Durante su gestión, el MOP manejó obras de carreteras, puentes, mantenimiento vial y proyectos de infraestructura que involucraron importantes recursos públicos.

Uno de los proyectos más relevantes de ese periodo fue el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, una obra que arrastraba problemas de ejecución y que sufrió modificaciones en su diseño y alcance.

Sin embargo, los cuestionamientos a Sabonge no se limitaron a un solo proyecto.

Durante su permanencia en el cargo recibió críticas de sectores políticos y de diputados que cuestionaron el ritmo de ejecución de las obras y su desempeño al frente del MOP.

En 2022, mientras Sabonge todavía era ministro, el entonces presidente del Partido Revolucionario Democrático, Benicio Robinson, cuestionó públicamente su gestión.

Robinson pidió al presidente Cortizo evaluar la permanencia de Sabonge en el cargo y criticó el estado de las calles y carreteras del país.

El dirigente político cuestionó la capacidad del ministro para dirigir el MOP y sostuvo que los panameños esperaban una mayor ejecución de las obras.

El diputado del PRD Raúl Pineda lanzó fuertes cuestionamientos contra Sabonge y relacionó su gestión con el aumento del costo del Cuarto Puente.

Pineda incluso sostuvo que el exministro debía enfrentar consecuencias por el manejo del proyecto.

Aquellas declaraciones fueron de carácter político y se produjeron antes de la investigación que ahora adelantan las autoridades.

El proyecto que más peso tiene en las actuaciones actuales es el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

La obra fue anunciada en 2016 como una de las principales apuestas de infraestructura del país. El diseño original contemplaba una estructura atirantada con seis carriles para vehículos y dos líneas de monorriel destinadas al sistema Metro.

Su costo inicial rondaba los $1,500 millones.

Durante los años siguientes, el proyecto sufrió modificaciones. Entre ellas estuvo la eliminación del monorriel y cambios en los accesos y componentes de la obra.

El actual Ministerio de Obras Públicas considera que algunas de las decisiones adoptadas durante la administración anterior deben ser examinadas.

En junio, el ministro José Luis Andrade presentó ante el Ministerio Público una denuncia por la presunta negligencia administrativa relacionada con el manejo del proyecto.

La denuncia también menciona al exministro de Economía y Finanzas Héctor Alexander y plantea un posible sobrecosto superior a $1,840 millones.

El Ministerio Público admitió la denuncia y abrió el camino para determinar si existieron irregularidades y responsabilidades en la gestión del proyecto.

Otro episodio que generó cuestionamientos durante la gestión de Sabonge fue la contratación para la construcción del hospital modular Panamá Solidario, durante la emergencia sanitaria por la covid-19.

En ese momento, Sabonge defendió el contrato suscrito por el MOP con SmartBrix Centroamérica, empresa que ofertó unos $6.9 millones para la construcción del hospital modular.

El entonces ministro sostuvo que el contrato implicaba que las estructuras utilizadas fueran nuevas.