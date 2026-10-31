Aspirante a guardia aeronaval fallece durante prueba de flotabilidad en Colón

Un joven aspirante a Guardia Aeronaval del Instituto Superior Aeronaval (ISAN) falleció este sábado 31 de octubre, luego de presentar una inmersión inesperada durante una prueba de flotabilidad controlada, informó el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).
La víctima fue identificada como Dannel Alejandro Gómez, quien participaba en esta evaluación como parte del pensum académico del instituto, denominado “Teniente de Fragata Manuel Castillo”.
De acuerdo con el comunicado del Senan, al percatarse de la situación, el personal extrajo al joven del agua y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).
También le brindaron primeros auxilios y lo trasladaron en una ambulancia institucional a un centro médico en la provincia de Colón.
Sin embargo, los médicos confirmaron su fallecimiento.
La institución indicó que durante la prueba se encontraban presentes instructores, guardavidas, paramédicos y una ambulancia, como parte del personal y los recursos previstos para la actividad.
El Senan señaló que el caso está en manos de las autoridades competentes y aseguró que se puso a disposición para colaborar con las diligencias correspondientes.
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