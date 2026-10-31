Aspirante a guardia aeronaval fallece durante prueba de flotabilidad en Colón

Un joven aspirante a Guardia Aeronaval del Instituto Superior Aeronaval (ISAN) falleció este sábado 31 de octubre, luego de presentar una inmersión inesperada durante una prueba de flotabilidad controlada, informó el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

La víctima fue identificada como Dannel Alejandro Gómez, quien participaba en esta evaluación como parte del pensum académico del instituto, denominado “Teniente de Fragata Manuel Castillo”.

De acuerdo con el comunicado del Senan, al percatarse de la situación, el personal extrajo al joven del agua y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).