Dos agentes de la Aeronaval mueren en accidente de tránsito en la Costa Arriba de Colón

Dos agentes del Servicio Especial Motorizado de la Policía Aeronaval perdieron la vida este domingo 30 de agosto tras sufrir un accidente de tránsito en la provincia de Colón, informó el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

De acuerdo con el comunicado oficial, el hecho ocurrió en el sector de playa Chiquita, en la Costa Arriba de Colón, mientras los agentes se encontraban desplegados en la zona y cumplían funciones como parte de sus labores de servicio.

El Senan confirmó el fallecimiento de las dos unidades y expresó su pesar por la pérdida.

“Nuestros compañeros sufrieron un lamentable accidente de tránsito mientras se encontraban desplegados cumpliendo funciones en esta zona del país”, indicó la institución.

Tras el accidente, el Servicio Nacional Aeronaval informó que coordina con las autoridades competentes el desarrollo de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

La institución no ofreció inicialmente mayores detalles sobre cómo se produjo el accidente ni sobre la identidad de los agentes fallecidos.