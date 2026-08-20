Muere electricista durante trabajos de construcción de la Línea 3 del Metro

Un trabajador de 48 años falleció este jueves mientras realizaba labores como electricista calificado para una empresa contratista vinculada a la construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá.

El hecho ocurrió durante la mañana en la planta de separación de lodo del Complejo Industrial de Farfán, en el área de Veracruz, Panamá Oeste. El fallecimiento fue confirmado por el Consorcio HPH Joint Venture, encargado de la ejecución del proyecto.

De acuerdo con un comunicado divulgado por el consorcio, tras conocerse la emergencia fueron notificadas las autoridades competentes y se activaron de inmediato los mecanismos de respuesta y atención establecidos para este tipo de situaciones.

Las circunstancias que provocaron la muerte aún son materia de investigación. HPH Joint Venture indicó que permanece a la espera de la información oficial que permita esclarecer lo ocurrido y manifestó su disposición de colaborar con las autoridades y suministrar toda la información que sea requerida durante las investigaciones.