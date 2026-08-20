Muere electricista durante trabajos de construcción de la Línea 3 del Metro

Un trabajador de 48 años falleció este jueves mientras realizaba labores como electricista calificado para una empresa contratista vinculada a la construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá.
El hecho ocurrió durante la mañana en la planta de separación de lodo del Complejo Industrial de Farfán, en el área de Veracruz, Panamá Oeste. El fallecimiento fue confirmado por el Consorcio HPH Joint Venture, encargado de la ejecución del proyecto.
De acuerdo con un comunicado divulgado por el consorcio, tras conocerse la emergencia fueron notificadas las autoridades competentes y se activaron de inmediato los mecanismos de respuesta y atención establecidos para este tipo de situaciones.
Las circunstancias que provocaron la muerte aún son materia de investigación. HPH Joint Venture indicó que permanece a la espera de la información oficial que permita esclarecer lo ocurrido y manifestó su disposición de colaborar con las autoridades y suministrar toda la información que sea requerida durante las investigaciones.
El Personal del Ministerio Público y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones destinadas a establecer cómo ocurrió el hecho y deslindar responsabilidades.
En su pronunciamiento, HPH Joint Venture reiteró que la protección de la vida, la seguridad y la integridad de los trabajadores constituye una prioridad en el desarrollo de las obras de la Línea 3.
El consorcio también expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del trabajador fallecido, así como a sus compañeros de trabajo y amigos, ante la lamentable pérdida.
La Línea 3 del Metro de Panamá es uno de los principales proyectos de infraestructura que actualmente se desarrollan en el país y contempla la conexión entre Panamá Oeste y la ciudad de Panamá.
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