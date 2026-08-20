Alimentación en las cárceles: Ministerio de Gobierno solicita $40 millones para Panamá y Colón

El Ministerio de Gobierno solicitó este jueves 20 de agosto 40 millones de dólares para la alimentación de privados de libertad y custodios en el sistema penitenciario en las provincias de Panamá y Colón.

Por ello, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, explicó a los diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que el costo promedio que se estaría pagando por tres platos diarios de comida serían $5.50.

“Esto va directamente con el equipo también del Ministerio de Salud, que es el que hace la evaluación de los requerimientos alimentarios para los privados de libertad en una situación que están sedentarios, ellos hacen su evaluación, el aporte calórico y todo lo demás y nosotros entonces cuando hicimos el estudio para poder establecer el precio, arrojó en su momento el monto de 5 balboas con 50 centavos por los aumentos que ha tenido en el tiempo también”, explicó la ministra Montalvo.

“Cuando llegamos al ministerio nos encontramos con un contrato de alimentos que vino de adenda en adenda, se hace totalmente el cambio de pliegos y sería importante, entendiendo la complejidad de este tipo de licitación y de la preparación, que el gobierno que venga a partir del 2029 tenga el suficiente tiempo para tener organizado su pliego, poder licitar y no quedarse sin el tema de la comida, que no pase por una situación de presión quizás como me tocó a mí”, concluyó.

El ministerio mantiene un contrato por 6 años con el consorcio Copali por 209.6 millones de dólares para ofrecer este servicio en el complejo La Joya y el Centro Femenino de Rehabilitación La Esmeralda, dónde hay unas 17 mil personas incluyendo custodios y policías asignados a las cárceles.

La ministra calcula que al año se destinan 34 millones de dólares para la alimentación en los centros penitenciarios de la provincia de Panamá y unos 5 millones de dólares al año en Colón.