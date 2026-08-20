¿Jubilados cobrarán $600 al mes? El plan que se debate para 95 mil pensionados

La Asamblea Nacional puso en marcha las reuniones de la mesa técnica encargada de evaluar el proyecto de ley 491, propuesta que busca crear un fondo para equiparar los ingresos de los jubilados y pensionados que perciben menos de $600 mensuales.

La iniciativa legislativa abarca a los beneficiarios que cobran a través de la Caja de Seguro Social (CSS), la Contraloría General de la República y otras instituciones del Estado. Según datos expuestos durante el primer encuentro de trabajo, la norma impactaría a más de 95 mil jubilados en todo el país.

La diputada Graciela Hernández explicó que la primera sesión gestionada el lunes 18 de agosto sirvió para escuchar las observaciones de diversos gremios de pensionados. Hernández añadió que el lunes 24 de agosto mantendrán una segunda reunión con la intención de incorporar a representantes de las instituciones públicas involucradas en el tema económico y operativo.

Por su parte, dirigentes de gremios del interior del país manifestaron su respaldo al trámite. Thelma Núñez de Córdoba, representante de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Coclé, señaló que la propuesta atiende a personas que cotizaron con salarios bajos durante su etapa laboral y que enfrentan el incremento en el costo de la vida. Asimismo, Claudio Escalona, vocero de la asociación en la provincia de Los Santos, destacó la apertura del Órgano Legislativo para someter el documento a consulta técnica.

El proyecto continuará su ciclo de debates técnicos antes de ser llevado al pleno para su primer debate formal.