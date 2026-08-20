Más de 200 personas por día reciben atención médica de especialistas de Israel en El Chorrillo

Una delegación de médicos especialistas del Tel Aviv Sourasky University Medical Center (Ichilov), de Israel, llegó a Panamá para brindar atención de salud a la comunidad de El Chorrillo, como parte de una misión de cooperación entre ambos países.

La jornada médica se desarrolla del 18 al 20 de agosto en el Centro de Salud de El Chorrillo y es impulsada por la Embajada de Israel en Panamá, en coordinación con el Ministerio de Salud (Minsa) y el Despacho de la Primera Dama.

La iniciativa busca fortalecer la atención primaria, facilitar el intercambio de conocimientos entre profesionales de ambos países y acercar servicios médicos preventivos a la población.

La delegación internacional está encabezada por Ronit Almog, ginecóloga obstetra y jefa de la misión. También participan el ginecólogo obstetra Ido Laskov, la oftalmóloga Dana Zvi Loberman, el pediatra Daniel Rabinovich y el optómetra Nathanel Yaakob Sillam.

Para ampliar la cobertura de la jornada, el Despacho de la Primera Dama incorporó dos unidades móviles equipadas para realizar mamografías, pruebas de audiometría y evaluaciones de optometría, entre otros servicios preventivos.

De acuerdo con la información proporcionada, los equipos médicos lograron atender a más de 200 personas por día, mediante un trabajo conjunto entre especialistas israelíes y profesionales de la salud panameños.

Además de la atención médica, la misión permitió un intercambio de conocimientos, experiencias y mejores prácticas clínicas que busca contribuir al fortalecimiento de la atención sanitaria en Panamá.

Como parte de la cooperación, los médicos israelíes también donaron insumos médicos y 200 anteojos.

La actividad de cierre contó con la participación del ministro de Salud, Fernando Boyd; la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino; el alcalde de la Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi; el director del Centro de Salud de El Chorrillo, Max Alonso Pinzón; y la viceembajadora de Israel, Anya Yonatan Leus, además de autoridades locales, personal médico y miembros de la comunidad.

El embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, destacó que el lema de la misión es “Cooperación que se siente y que llega a la gente”, al considerar que la iniciativa representa una expresión concreta de la amistad entre ambos países.

“Nos sentimos muy contentos de poder realizar esta misión que impacta de manera positiva en la salud de la población panameña”, manifestó el diplomático.

Por su parte, la primera dama Maricel Cohen de Mulino resaltó la importancia de la cooperación entre Israel y Panamá y la asistencia brindada a los residentes de El Chorrillo.

Según explicó, esta iniciativa es resultado de los acercamientos realizados tras la visita del presidente de Israel, Isaac Herzog, a Panamá en mayo pasado.