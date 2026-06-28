Mulino conversa con rescatistas enviados a Venezuela

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este domingo una videollamada con los rescatistas panameños que se encuentran en Venezuela apoyando las labores de búsqueda y salvamento tras los dos devastadores terremotos del 24 de junio.

Durante la conversación, el mandatario transmitió un mensaje de gratitud y aliento:

“Me siento muy orgulloso de todos y cada uno de ustedes... Panamá está muy dignamente representada por un equipo tan profesional en esta materia. ¡Gracias!”, expresó Mulino, al tiempo que les pidió regresar sanos y salvos junto a los perros de rescate que acompañan la misión.

La misión panameña está integrada por 61 especialistas y 4 canes entrenados, quienes trabajan en coordinación con equipos internacionales en La Guaira, una de las zonas más golpeadas por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5.