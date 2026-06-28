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Mulino conversa con rescatistas enviados a Venezuela

La videollamada se realizó mientras el presidente y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, supervisaban en el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria en Panamá Pacífico.
La videollamada se realizó mientras el presidente y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, supervisaban en el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria en Panamá Pacífico. Cedida
Por
Lourdes García Armuelles
  • 28/06/2026 14:35
La misión panameña está integrada por 61 especialistas y 4 canes entrenados, quienes trabajan en coordinación con equipos internacionales en La Guaira

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este domingo una videollamada con los rescatistas panameños que se encuentran en Venezuela apoyando las labores de búsqueda y salvamento tras los dos devastadores terremotos del 24 de junio.

Durante la conversación, el mandatario transmitió un mensaje de gratitud y aliento:

“Me siento muy orgulloso de todos y cada uno de ustedes... Panamá está muy dignamente representada por un equipo tan profesional en esta materia. ¡Gracias!”, expresó Mulino, al tiempo que les pidió regresar sanos y salvos junto a los perros de rescate que acompañan la misión.

La misión panameña está integrada por 61 especialistas y 4 canes entrenados, quienes trabajan en coordinación con equipos internacionales en La Guaira, una de las zonas más golpeadas por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5.

Ayuda humanitaria

La videollamada se realizó mientras el presidente y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, supervisaban en el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria en Panamá Pacífico el embalaje de más de 200 toneladas de insumos donados por panameños y venezolanos residentes en el país.

Cientos de unidades de los estamentos de seguridad, junto a personal del Comando Sur, trabajan en la clasificación y preparación de la carga, que incluye toldas, medicamentos, herramientas y alimentos. Dos vuelos con ayuda humanitaria ya han partido hacia Venezuela, y se prevé que continúe el envío en los próximos días.

La primera dama agradeció la generosidad de quienes han contribuido y envió un mensaje de apoyo al pueblo venezolano.

“Estamos trabajando para ustedes. Primero enviaremos todo lo que se necesita para las labores de búsqueda y rescate... Una vez termine esa etapa, vamos con la ayuda humanitaria”, comentó Cohen.

Mulino, por su parte, instruyó la creación de un inventario permanente de insumos de emergencia, con el fin de responder de manera más rápida y organizada ante futuras catástrofes, dentro o fuera del país.

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