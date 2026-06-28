Mulino conversa con rescatistas enviados a Venezuela

La videollamada se realizó mientras el presidente y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, supervisaban en el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria en Panamá Pacífico el embalaje de más de 200 toneladas de insumos donados por panameños y venezolanos residentes en el país.Cientos de unidades de los estamentos de seguridad, junto a personal del Comando Sur, trabajan en la clasificación y preparación de la carga, que incluye toldas, medicamentos, herramientas y alimentos. Dos vuelos con ayuda humanitaria ya han partido hacia Venezuela, y se prevé que continúe el envío en los próximos días.La primera dama agradeció la generosidad de quienes han contribuido y envió un mensaje de apoyo al pueblo venezolano.<i><b>'Estamos trabajando para ustedes. Primero enviaremos todo lo que se necesita para las labores de búsqueda y rescate... Una vez termine esa etapa, vamos con la ayuda humanitaria', </b></i>comentó Cohen. Mulino, por su parte, instruyó la creación de un inventario permanente de insumos de emergencia, con el fin de responder de manera más rápida y organizada ante futuras catástrofes, dentro o fuera del país.