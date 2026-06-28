Área económica especial de Aguadulce despierta interés en Emiratos y Qatar

La Agencia del Área Económica Especial de Aguadulce (AEEA) aprovechó la coyuntura de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y los actos del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá para avanzar en la construcción de alianzas que aceleren la puesta en marcha de este proyecto de desarrollo regional.

El administrador general de la agencia, Alex Valderrama, encabezó una ronda de reuniones estratégicas con funcionarios de alto nivel del Golfo Pérsico, en las que presentó las condiciones y el potencial del área económica especial como destino de inversión directa.

Acompañado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, diputado del circuito 2-4, Valderrama se reunió con Nora Al Kaabi, ministra de Estado de los Emiratos Árabes Unidos, y con el Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Comercio Exterior de ese país, además de representantes de empresas emiratíes con interés en explorar oportunidades en la región.

La agenda de trabajo incluyó también una reunión con Ahmed Bin Mohamed Al-Dehaimi, embajador del Estado de Qatar, en la que se exploró el papel que puede desempeñar la AEEA como polo de desarrollo logístico, industrial y agroindustrial, y se abrió la conversación sobre posibles marcos de cooperación bilateral.

Los encuentros giraron en torno a las ventajas competitivas que ofrece Panamá y a las condiciones específicas que el área económica especial de Aguadulce puede ofrecer a empresas extranjeras que busquen establecerse en el país.

AEEA informó que busca posicionar el proyecto y acortar los tiempos hacia su ejecución efectiva.

Con los contactos establecidos durante esta agenda paralela a la Asamblea de la OEA, la AEEA aseguró que da pasos concretos para convertir el interés internacional en compromisos reales que beneficien a Aguadulce y a Panamá.