Mundial FIFA 2026
Cobertura especial →
  1. Inicio
  2. >  Deportes
  3. >  Fútbol
Fútbol

Canadá y Sudáfrica se enfrentan por un lugar en dieciseisavos del Mundial 2026

El juego es el primero de la fase eliminatoria de 32 equipos.
El juego es el primero de la fase eliminatoria de 32 equipos. FIFA
Por
Adriana Berna
  • 28/06/2026 13:24
El encuentro se dará en el Estadio Los Ángeles, en Estados Unidos.
2:49 PM
28/06/2026

Se acaba el primer tiempo

El marcador se mantiene 0-0

2:46 PM
28/06/2026

Añaden 3 minutos al primer tiempo

2:44 PM
28/06/2026

Tiro de esquina para la selección canadiense

2:39 PM
28/06/2026

Infracción del equipo de Sudáfrica

2:36 PM
28/06/2026

Tiro de esquina de Sudáfrica

2:35 PM
28/06/2026

Canadá vuelve a buscar el gol con un impacto al arco

2:27 PM
28/06/2026

Se reanuda el partido

2:23 PM
28/06/2026

Inicia la pausa de hidratación

2:21 PM
28/06/2026

Falta del equipo sudafricano

2:16 PM
28/06/2026

Otro saque de esquina para Canadá

2:10 PM
28/06/2026

Tiro de esquina del equipo candiense

2:09 PM
28/06/2026

Tiro al arco de Canadá

2:00 PM
28/06/2026

Arranca el partido

1:55 PM
28/06/2026

Ahora se canta el himno nacional de Canadá

1:53 PM
28/06/2026

Se canta el himno del equipo de Sudáfrica

1:51 PM
28/06/2026

Salen los equipos de Canadá y Sudáfrica al terreno de juego. 

Lo Nuevo