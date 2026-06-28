Canadá y Sudáfrica se enfrentan por un lugar en dieciseisavos del Mundial 2026

Se acaba el primer tiempo
El marcador se mantiene 0-0
Añaden 3 minutos al primer tiempo
Tiro de esquina para la selección canadiense
Infracción del equipo de Sudáfrica
Tiro de esquina de Sudáfrica
Canadá vuelve a buscar el gol con un impacto al arco
Se reanuda el partido
Inicia la pausa de hidratación
Falta del equipo sudafricano
Otro saque de esquina para Canadá
Tiro de esquina del equipo candiense
Tiro al arco de Canadá
Arranca el partido
Ahora se canta el himno nacional de Canadá
Se canta el himno del equipo de Sudáfrica
Salen los equipos de Canadá y Sudáfrica al terreno de juego.
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