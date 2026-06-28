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EN VIVO | Lotería Nacional de Panamá - Resultados del sorteo de este 28 de junio de 2026

Archivo | La Estrella de Panamá
Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Redacción
  • 28/06/2026 14:18
Este sorteo dominical de la Lotería Nacional de Beneficencia corresponde al número 5558.

La Lotería Nacional de Beneficencia realiza la tarde de este 28 de junio de 2026 el sorteo ordinario de domingo.

Resultados del sorteo de este 28 de junio:

Primer Premio: 9585

Letras: BABC

Serie: 28

Folio: 9

Segundo Premio: 6748

Tercer Premio:

¿Qué es el sorteo dominical y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia, realizado todos los domingos.

Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.

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