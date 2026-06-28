Panamá llega al Mercosur para potenciar logística y servicios estratégicos

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, arribó este domingo a Asunción para participar en la Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR, en representación del presidente José Raúl Mulino. La delegación oficial panameña también incluye al ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.Martínez-Acha fue recibido en el aeropuerto Silvio Pettirossi por el vicecanciller de Paraguay, Víctor Verdún, junto a los embajadores Enrique Jara Ocampos (Paraguay en Panamá) y Humberto Jirón Soto (Panamá en Paraguay).