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Economía

Panamá llega al Mercosur para potenciar logística y servicios estratégicos

Martínez-Acha fue recibido en el aeropuerto Silvio Pettirossi por el vicecanciller de Paraguay, Víctor Verdún, junto a los embajadores Enrique Jara Ocampos (Paraguay en Panamá) y Humberto Jirón Soto (Panamá en Paraguay).
Martínez-Acha fue recibido en el aeropuerto Silvio Pettirossi por el vicecanciller de Paraguay, Víctor Verdún, junto a los embajadores Enrique Jara Ocampos (Paraguay en Panamá) y Humberto Jirón Soto (Panamá en Paraguay). Cancillería de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 28/06/2026 14:49
El encuentro marcará el traspaso de la Presidencia Pro Tempore de Paraguay a la República Oriental del Uruguay, que asumirá la conducción del bloque durante el segundo semestre del año

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, arribó este domingo a Asunción para participar en la Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR, en representación del presidente José Raúl Mulino.

La delegación oficial panameña también incluye al ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

Martínez-Acha fue recibido en el aeropuerto Silvio Pettirossi por el vicecanciller de Paraguay, Víctor Verdún, junto a los embajadores Enrique Jara Ocampos (Paraguay en Panamá) y Humberto Jirón Soto (Panamá en Paraguay).

El encuentro marcará el traspaso de la Presidencia Pro Tempore de Paraguay a la República Oriental del Uruguay, que asumirá la conducción del bloque durante el segundo semestre del año.

Para Panamá, su condición de Estado Asociado del MERCOSUR representa una plataforma estratégica de cooperación. Durante las sesiones de trabajo, la delegación panameña enfocará sus esfuerzos en servicios, logística y diplomacia comercial, reafirmando el rol del país como principal nodo de conectividad entre Sudamérica y los mercados globales.

La Cumbre contará con la presencia de siete Jefes de Estado, incluyendo los cinco mandatarios de los Estados Partes del MERCOSUR, además de los presidentes José Antonio Kast de Chile y Daniel Noboa de Ecuador. Asimismo, participarán los cancilleres de los Estados Asociados, entre ellos los de Colombia y Chile.

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