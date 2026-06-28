Terremoto en Venezuela: cuatro días de tragedia, solidaridad y reconstrucción

Han pasado apenas cuatro días desde que Venezuela vivió uno de los desastres naturales más devastadores de su historia reciente. Lo que comenzó como dos fuertes movimientos telúricos registrados con apenas segundos de diferencia terminó convirtiéndose en una emergencia humanitaria que desbordó la capacidad de respuesta del Estado y movilizó a miles de voluntarios y rescatistas de distintas partes del mundo. La tarde del 24 de junio, dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron el norte del país, con epicentros localizados entre los estados Yaracuy y Carabobo. Los sismos fueron percibidos en gran parte del territorio venezolano y provocaron el colapso inmediato de edificios, viviendas e infraestructura crítica, especialmente en el estado costero de La Guaira y sectores de Caracas.

Las primeras horas estuvieron marcadas por la incertidumbre, las comunicaciones interrumpidas y miles de personas intentando localizar a familiares desaparecidos. Vecinos y residentes comenzaron a remover escombros con sus propias manos ante la ausencia inicial de maquinaria pesada y equipos especializados de rescate. Con el paso de las horas, la magnitud de la tragedia empezó a hacerse evidente. La cifra de fallecidos aumentó rápidamente desde los primeros centenares hasta superar las 1.400 víctimas mortales, mientras miles de personas resultaron heridas y otras permanecían desaparecidas bajo los escombros. Más de un centenar de edificios colapsaron y miles de familias perdieron sus hogares. La Guaira se convirtió en la denominada “zona cero” de la catástrofe. Hospitales dañados, cortes de electricidad, interrupciones en el suministro de agua y vías bloqueadas complicaron las labores de emergencia. El aeropuerto internacional Simón Bolívar también sufrió afectaciones que limitaron inicialmente el ingreso de ayuda internacional.

Mientras las autoridades decretaban el estado de emergencia y desplegaban a miles de efectivos militares y organismos de seguridad, la respuesta ciudadana comenzó a llenar los vacíos operativos. Voluntarios provenientes de Caracas y otras ciudades organizaron centros de acopio, cocinas comunitarias y brigadas improvisadas para distribuir alimentos, agua y medicinas entre los damnificados. Ante la dimensión de la catástrofe, la comunidad internacional activó rápidamente mecanismos de asistencia humanitaria. Equipos de rescate y ayuda comenzaron a llegar desde distintos países, mientras organismos multilaterales instalaron hospitales de campaña y refugios temporales para atender a los desplazados. Panamá fue uno de los primeros países de la región en ofrecer apoyo a Venezuela. El presidente José Raúl Mulino expresó la solidaridad del país y anunció el envío de rescatistas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), quienes se sumaron a las labores de búsqueda y rescate junto a brigadas internacionales. Posteriormente, el gobierno panameño coordinó el envío de ayuda humanitaria compuesta por alimentos, agua potable, medicamentos y artículos de primera necesidad. También participaron unidades especializadas del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y equipos caninos entrenados para la localización de personas atrapadas entre los escombros. La comunidad venezolana residente en Panamá y cientos de ciudadanos se sumaron a las campañas de donación organizadas en distintos puntos del país.