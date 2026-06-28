Terremoto en Venezuela: cuatro días de tragedia, solidaridad y reconstrucción

Han pasado apenas cuatro días desde que <b><a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela </a>vivió uno de los desastres naturales más devastadores de su historia reciente</b>. Lo que comenzó como dos fuertes movimientos telúricos registrados con apenas segundos de diferencia terminó convirtiéndose en una emergencia humanitaria que desbordó la capacidad de respuesta del Estado y movilizó a miles de voluntarios y rescatistas de distintas partes del mundo.La tarde del 24 de junio, <b>dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron el norte del país, con epicentros localizados entre los estados Yaracuy y Carabobo</b>. Los sismos <b>fueron percibidos en gran parte del territorio venezolano y provocaron el colapso inmediato de edificios, viviendas e infraestructura crítica</b>, especialmente en el estado costero de <b>La Guaira</b> y sectores de <b>Caracas</b>.