Miviot reubica a 80 personas afectadas por incendio en San Felipe

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) informó que unas 22 familias, integradas por aproximadamente 80 personas, resultaron afectadas por el incendio registrado la madrugada de este domingo en un caserón de madera ubicado en la Bajada del Ñopo, en San Felipe, y anunció la habilitación de un albergue temporal para atender a los damnificados.

En declaraciones ofrecidas al medio 24/7 Noticias Panamá, el viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, explicó que los equipos de Desarrollo Social de la entidad se movilizaron desde las primeras horas del día tras recibir el reporte de la emergencia.

“Tenemos contabilizadas aproximadamente 22 familias, lo que representa alrededor de 80 personas, entre niños, adultos y mujeres, que han sido afectadas y que lo han perdido prácticamente todo”, manifestó el funcionario.

Méndez indicó que el Miviot trabaja de manera coordinada con el representante del corregimiento para trasladar temporalmente a las familias a un lugar seguro mientras se gestionan soluciones más permanentes.

Como parte de la respuesta institucional, se habilita el gimnasio de la localidad, donde se acondicionarán espacios con las facilidades básicas para que las personas afectadas puedan permanecer de forma temporal.

“Estamos habilitando el gimnasio de la localidad, donde se les brindarán las facilidades necesarias para que puedan ubicarse temporalmente hasta que podamos encontrar una solución más definitiva”, explicó.

El viceministro señaló que, tras este tipo de emergencias, las primeras instituciones en intervenir son el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), responsables de controlar la emergencia y evaluar las condiciones de la estructura afectada.

Según detalló, el inmueble siniestrado era de madera y sufrió pérdidas prácticamente totales, por lo que será necesario mantener despejada el área durante los próximos días mientras continúan las inspecciones por razones de seguridad.

“Lo importante aquí es salvaguardar la vida humana de quienes fueron afectados y de las personas que permanecen en el área”, sostuvo.

Méndez agregó que la atención se desarrolla de manera conjunta con Sinaproc, la Junta Comunal de San Felipe y la Alcaldía de Panamá, que facilitó el gimnasio donde serán reubicadas las familias mientras avanzan las evaluaciones sociales y técnicas.

Horas antes, el Benemérito Cuerpo de Bomberos informó que el incendio fue controlado tras un amplio operativo de extinción y rescate, y que las investigaciones para determinar el origen y la causa del siniestro continúan abiertas.

Además, las labores de remoción de escombros buscan eliminar puntos calientes, verificar la estabilidad de la estructura y garantizar la seguridad en el área afectada.