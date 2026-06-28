Se eleva a 1,450 el número de fallecidos por los terremotos en Venezuela

La cifra de víctimas mortales por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 1.450 personas, mientras que 12.721 familias permanecen damnificadas, según el más reciente balance ofrecido este domingo por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Durante una transmisión por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez calificó el desastre como “la más brutal catástrofe natural que haya sufrido nuestro país en su historia” y detalló que 3.150 personas permanecen heridas.

El funcionario señaló que el número de edificaciones afectadas ascendió a 774, de las cuales 189 colapsaron por completo y 585 presentan daños parciales. Además, 38 hospitales, 44 centros comerciales y 1.645 estructuras de diversa índole resultaron impactadas por los movimientos telúricos.

La Guaira continúa siendo el estado más golpeado por la emergencia. Desde allí, al menos 527 personas han sido trasladadas a hospitales públicos y privados de Caracas para recibir atención médica especializada.