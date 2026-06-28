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Se eleva a 1,450 el número de fallecidos por los terremotos en Venezuela

La Guaira continúa siendo el estado más golpeado por la emergencia.
La Guaira continúa siendo el estado más golpeado por la emergencia. EFE
Por
Leiny Pérez
  • 28/06/2026 13:44
El número de edificaciones afectadas ascendió a 774, de las cuales 189 colapsaron por completo

La cifra de víctimas mortales por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 1.450 personas, mientras que 12.721 familias permanecen damnificadas, según el más reciente balance ofrecido este domingo por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Durante una transmisión por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez calificó el desastre como “la más brutal catástrofe natural que haya sufrido nuestro país en su historia” y detalló que 3.150 personas permanecen heridas.

El funcionario señaló que el número de edificaciones afectadas ascendió a 774, de las cuales 189 colapsaron por completo y 585 presentan daños parciales. Además, 38 hospitales, 44 centros comerciales y 1.645 estructuras de diversa índole resultaron impactadas por los movimientos telúricos.

La Guaira continúa siendo el estado más golpeado por la emergencia. Desde allí, al menos 527 personas han sido trasladadas a hospitales públicos y privados de Caracas para recibir atención médica especializada.

Refuerzan las labores de rescate

Rodríguez informó que las operaciones de búsqueda y rescate cuentan actualmente con el apoyo de 2.624 rescatistas internacionales, acompañados por 137 perros especializados, 49 vehículos de apoyo y 84,8 toneladas de equipos, medicamentos e insumos quirúrgicos enviados por distintos países.

Asimismo, indicó que 7.876 voluntarios se han registrado en el Poliedro de Caracas para colaborar en las labores de remoción de escombros y asistencia humanitaria.

Las autoridades también habilitaron una línea telefónica para brindar apoyo psicológico a personas afectadas por ansiedad, tristeza o estrés postraumático, además de una plataforma digital para que familiares puedan reportar personas desaparecidas.

En redes sociales continúan circulando fotografías y datos de ciudadanos cuyo paradero sigue siendo desconocido, especialmente en La Guaira, donde se concentra el mayor número de reportes.

Continúa la ayuda internacional

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro este domingo con brigadas internacionales de rescate y agradeció el apoyo brindado por los equipos extranjeros que participan en las operaciones de emergencia, informó la Presidencia venezolana.

Desde el inicio de la tragedia, decenas de países han enviado personal especializado, equipos de búsqueda e insumos médicos para apoyar las labores humanitarias en las regiones afectadas.

Las labores de rescate y evaluación de daños continúan mientras las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas afectadas y avanzan en la atención de miles de familias que perdieron sus viviendas tras la emergencia.

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