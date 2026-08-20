Leonardo DiCaprio pone el foco en la rana Pehuenche y proyecto energético queda en pausa

Una alerta del actor y ambientalista estadounidense Leonardo DiCaprio sobre la protección de la rana Pehuenche quedó en el centro de la polémica tras el rechazo de un proyecto de interconexión eléctrica entre Chile y Argentina en la Región del Maule.

La Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) rechazó el lunes el proyecto Los Cóndores–Río Diamante en Alto Maule, cuyo trámite llevaba cinco años. La iniciativa buscaba conectar los sistemas eléctricos de ambos países para permitir la importación y exportación de energía.

La ministra de Energía de Chile, Ximena Rincón, lamentó la decisión y aseguró que el proyecto contaba con informes favorables. También señaló que la rana Pehuenche no había sido mencionada en los estudios ni en las discusiones previas.