Leonardo DiCaprio pone el foco en la rana Pehuenche y proyecto energético queda en pausa

Una alerta del actor y ambientalista estadounidense Leonardo DiCaprio sobre la protección de la rana Pehuenche quedó en el centro de la polémica tras el rechazo de un proyecto de interconexión eléctrica entre Chile y Argentina en la Región del Maule.
La Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) rechazó el lunes el proyecto Los Cóndores–Río Diamante en Alto Maule, cuyo trámite llevaba cinco años. La iniciativa buscaba conectar los sistemas eléctricos de ambos países para permitir la importación y exportación de energía.
La ministra de Energía de Chile, Ximena Rincón, lamentó la decisión y aseguró que el proyecto contaba con informes favorables. También señaló que la rana Pehuenche no había sido mencionada en los estudios ni en las discusiones previas.
DiCaprio publicó la semana pasada un mensaje en Instagram en defensa de la rana de pecho espinoso (Alsodes pehuenche), una especie que habita en el valle del Pehuenche, en los Altos Andes de Chile y Argentina.
El actor advirtió que quedan menos de 1.000 ejemplares en estado silvestre y pidió que el proyecto, en caso de avanzar, sea construido en una ubicación que no aumente el riesgo para la especie, considerada en peligro crítico de extinción.
Según el Ministerio del Medio Ambiente de Chile, este anfibio vive entre los 2.000 y 2.500 metros de altitud.
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Rincón defendió la necesidad de fortalecer el sistema eléctrico del Maule y aseguró que la región enfrenta problemas de suministro, incluyendo situaciones de racionamiento.
La ministra sostuvo que Chile debe proteger el medio ambiente, pero también garantizar la seguridad energética de la zona.
El rechazo del proyecto deja abierta la discusión sobre cómo mejorar la conexión eléctrica con Argentina sin afectar el hábitat de la rana Pehuenche, mientras la intervención de DiCaprio ha llevado el debate a la escena internacional.
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