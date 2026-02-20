Hurto eléctrico afecta programa de reproducción de la rana dorada en El Valle de Antón

El hurto de cables eléctricos en el centro de conservación de la rana dorada dejó sin suministro de energía las instalaciones donde se desarrolla el programa de protección de la especie, provocando la muerte de renacuajos que se encontraban en pleno proceso de crecimiento y reproducción.

La bióloga Heady Rouse, quien ha dedicado años a la preservación de este anfibio, expresó en entrevista con TVN Noticias su frustración y molestia ante lo ocurrido.

Explicó que, además de los gastos imprevistos que han debido asumir para restablecer el sistema, lo más doloroso es la pérdida de ejemplares en una etapa clave del proyecto.

Rouse recordó que la especie enfrenta serias amenazas en su hábitat natural debido a un hongo que ha reducido considerablemente su población silvestre, por lo que los esfuerzos en cautiverio buscan evitar su desaparición. “Estamos luchando por salvar a estos animales y ocurre algo así”, lamentó.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para que se investigue el hecho y se brinde mayor apoyo a los programas de conservación, subrayando que la rana dorada es un símbolo nacional de Panamá y parte fundamental de su patrimonio natural.