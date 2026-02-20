Donald Trump acusa a Obama de haber revelado información ‘clasificada’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ordenará a agencias federales, incluido el Pentágono, identificar y desclasificar documentos relacionados con vida extraterrestre, objetos voladores no identificados (OVNIs/UAP) y fenómenos aéreos no identificados, en respuesta al creciente interés público sobre el tema.

La decisión se dio pocas horas después de que el expresidente Barack Obama comentara en un pódcast que, debido a la inmensidad del universo, es “estadísticamente probable” que exista vida extraterrestre, aunque él mismo no ha visto evidencia directa ni hay pruebas de contacto con la Tierra.

Trump criticó esas declaraciones, acusando a Obama de haber “revelado información clasificada” al hablar sobre los extraterrestres, aunque no presentó detalles sobre qué datos sensibles supuestamente fueron divulgados.

El mandatario afirmó que él “no sabe si son reales o no” y señaló que la desclasificación pretende dar respuesta al interés y las preguntas de la sociedad.

Este anuncio reaviva en Washington un debate que ha ido ganando atención en los últimos años, con informes oficiales y audiencias en el Congreso sobre avistamientos sin explicación.

Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado públicamente evidencia de tecnología no terrestre ni contacto con civilizaciones extraterrestres.

La iniciativa podría marcar un nuevo capítulo en uno de los mayores misterios de la era moderna, al ofrecer al público acceso a documentos del gobierno que hasta ahora han permanecido restringidos.