Barack Obama afirma que los extraterrestres “son reales”

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama generó un gran revuelo tras una reciente entrevista en la que abordó una de las preguntas que más intriga al público desde hace décadas: ¿existen los extraterrestres? En su respuesta más clara hasta ahora, Obama afirmó que los aliens son reales, aunque matizó varios aspectos sobre el tema.

“Son reales, pero no los he visto”

Durante su participación en el popular podcast No Lie con Brian Tyler Cohen, Obama respondió directamente cuando se le preguntó si los extraterrestres existen.

Su respuesta fue sorprendente, aunque cauta: “Son reales”, dijo, “pero yo no los he visto” y no presentó evidencia directa de encuentros personales con ellos.

Además, el expresidente descartó las teorías conspirativas más populares, especialmente aquellas relacionadas con la base militar conocida como Área 51 en el desierto de Nevada, que muchos creen es un lugar donde el gobierno estadounidense esconde pruebas de vida alienígena.

Obama subrayó que no existe información confiable que confirme que seres extraterrestres o tecnología alienígena estén almacenados allí.

¿Qué quiso decir Obama realmente?

Aunque su frase de que los extraterrestres “son reales” captó la atención de millones, Obama no presentó pruebas científicas ni evidencias concretas sobre encuentros o visitas alienígenas a la Tierra.

Lo que probablemente quiso decir es que no se puede descartar la existencia de vida fuera de nuestro planeta, especialmente en un universo tan vasto como el que conocemos, donde científicos han encontrado miles de exoplanetas y condiciones potencialmente favorables para la vida.

Este tipo de declaraciones recuerdan otros momentos en los que Obama habló sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés) y mencionó que hay imágenes y registros de objetos en el cielo que aún no se pueden explicar, tal como se destacó en informes gubernamentales previos.