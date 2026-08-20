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Información útil

Agroferia del IMA este sábado 22 de agosto: conoce el único lugar de venta

La única agroferia del IMA este sábado será en Colón
La única agroferia del IMA este sábado será en Colón Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 20/08/2026 15:09
El IMA llevará su agroferia este sábado al sector de La Loma, en Palmas Bellas.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de la única agroferia programada para este sábado 22 de agosto, la cual se llevará a cabo en la provincia de Colón.

La actividad tendrá lugar en el sector de La Loma, en Palmas Bellas, distrito de Chagres, a partir de las 8:00 a.m.

Durante la jornada, los residentes de la zona podrán acercarse al punto establecido para adquirir productos ofrecidos en el marco de las agroferias que organiza el IMA.

IMA recuerda requisitos para comprar en la agroferia de este sábado

El IMA recordó a los ciudadanos que tienen previsto asistir a la agroferia de este sábado que deberán cumplir con algunos requisitos para realizar sus compras.

La entidad informó que será obligatorio presentar la cédula de identidad personal al momento de adquirir los productos disponibles en la actividad.

Además, el IMA recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar los artículos comprados durante la jornada.

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